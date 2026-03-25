Rally & Co, in gara 5 equipaggi al Grappolo Storico

Saranno 5 gli equipaggi griffati Rally & co al via del 9° Rally del Grappolo Storico, in programma sabato e domenica 29 marzo.



Partenza ed arrivo da San Damiano d’Asti dopo aver percorso 75 km cronometrati suddivisi in 7 prove speciali tra cui la lunga Castagnole di 15 km da percorrere 2 volte. Sulla consueta Ford Escort RS al via Pierluigi Porta navigato in questa gara da Giuliano Santi mentre sulla loro Ford Sierra Cosworth sono presenti Luca Ferrero navigato da Paolo Ferraris.

Sul palco partenza con la Fiat 127 saranno della partita Stefano Zublena con Luca Zerbetto alle note; sempre portacolori della scuderia biellese Simone Lanfranchini navigato in questa occasione da Andrea Merlo con la Porsche 924 Carrera GT. Cambio di vettura in questa gara per “Il valli” navigato come di consueto da Stefano Cirillo che correranno con ambizioni assolute con la Subaru Legacy gruppo A al posto della consueta BMW M3.