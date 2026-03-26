Biella 4 Racing, Massimo e Michael Destefanis alla Coppa Milano-Sanremo del 120° anniversario

È tempo di ripartire con le competizioni in casa Biella 4 Racing, e ad inaugurare l’annata 2026 ci penseranno Massimo e Michael Destefanis, che per il terzo anno consecutivo saranno ai nastri di partenza della Coppa Milano-Sanremo, manifestazione giunta al suo 120° anniversario.

Ad attendere il duo griffato B4R, al via sulla loro Porsche Carrera 4, oltre settecento chilometri di percorso, con centodieci tratti di rilevamento, suddivisi sui 4 giorni di gara che la prova del Campionato Italiano Grandi Eventi riserverà ai suoi partecipanti.

Il tutto partirà giovedì 26 marzo con le verifiche nel tempio della velocità di Monza, con i concorrenti che poi affronteranno il breve trasferimento a Milano. Da qui, venerdì 27, ripartenza verso Rapallo, per poi concludere la giornata a Genova per la sosta notturna. Sabato 28, da Genova, gli equipaggi si dirigeranno alla volta di Acqui Terme, per poi spostarsi a Loano, ed infine giungere a Sanremo. Domenica 29, ultima parte facoltativa nei dintorni della Città dei Fiori, sul Circuito Storico di Ospedaletti.

“Per noi sarà la terza esperienza alla Milano-Sanremo - raccontano Massimo e Michael Destefanis, Una gara molto dura ma che abbiamo imparato ad apprezzare. Non sarà affatto semplice confermare l’ottimo risultato dello scorso anno, conseguito fra le vetture più giovani, in quanto essendo il 120° anniversario gli Organizzatori riproporranno il percorso originario della prima manifestazione, ed inoltre, questa ricorrenza ha attirato molti equipaggi stranieri da tutta Europa e Stati Uniti. Ce la metteremo tutta, divertendoci, e provando a fare del nostro meglio”.