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SPORT | 26 marzo 2026, 15:03

La Biella Motor Team in forze al Rally Il Grappolo Storico

La Biella Motor Team in forze al Rally Il Grappolo Storico

La Biella Motor Team in forze al Rally Il Grappolo Storico

La scuderia Biella Motor Team si prepara a un fine settimana di grandi emozioni. Il sodalizio biellese sarà tra i protagonisti del Rally Il Grappolo Storico di San Damiano d’Asti, che vedrà un nutrito schieramento di equipaggi difendere i colori del sodalizio biellese lungo le tecniche prove speciali piemontesi.

Tra le vetture più attese la Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento portata in gara da Luca Valle, affiancato da Cristiana Bertoglio, e la 911 RSR del 2° Raggruppamento di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini. Nel 4° Raggruppamento Ivo e Sarah Frattini cercheranno di far valere la potenza della loro BMW M3 mentre Michele Andolina e Leo Moro punteranno sulla trazione integrale della Lancia Delta Integrale 16V per scalare la classifica assoluta.

Ci sarà poi nel 3° Raggruppamento l’Opel Ascona di Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino e nel quarto la grintosa Fiat Ritmo 130 Abarth dei fratelli Giovanni ed Elio Baldi. La Peugeot sarà invece rappresentata dalla 205 Rallye di Andrea Perla e Domenico Saltarella e dalla 309 GTI di Primino Clerico ed Enrico Friaglia, entrambe del 4° Raggruppamento, pronte a garantire spettacolo e prestazioni di assoluto rilievo come la Opel Corsa GSi di Saverio Alessandro e Alessandro Mazzocchi. L'intramontabile Autobianchi A112 Abarth (3° Raggruppamento) di Alberto Corsi e Lorena Mirone sarà, come sempre, una delle beniamine del pubblico. In gara anche il navigatore Paolo Ferraris a fianco di Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth.

Nella categoria Classiche ci sarà la Mitsubishi Lancer Evo IV del presidente Claudio Bergo e Piero Eraldo Botto.

c.s.Biella Motor Team, s.zo.

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