La Biella Motor Team in forze al Rally Il Grappolo Storico

La scuderia Biella Motor Team si prepara a un fine settimana di grandi emozioni. Il sodalizio biellese sarà tra i protagonisti del Rally Il Grappolo Storico di San Damiano d’Asti, che vedrà un nutrito schieramento di equipaggi difendere i colori del sodalizio biellese lungo le tecniche prove speciali piemontesi.

Tra le vetture più attese la Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento portata in gara da Luca Valle, affiancato da Cristiana Bertoglio, e la 911 RSR del 2° Raggruppamento di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini. Nel 4° Raggruppamento Ivo e Sarah Frattini cercheranno di far valere la potenza della loro BMW M3 mentre Michele Andolina e Leo Moro punteranno sulla trazione integrale della Lancia Delta Integrale 16V per scalare la classifica assoluta.

Ci sarà poi nel 3° Raggruppamento l’Opel Ascona di Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino e nel quarto la grintosa Fiat Ritmo 130 Abarth dei fratelli Giovanni ed Elio Baldi. La Peugeot sarà invece rappresentata dalla 205 Rallye di Andrea Perla e Domenico Saltarella e dalla 309 GTI di Primino Clerico ed Enrico Friaglia, entrambe del 4° Raggruppamento, pronte a garantire spettacolo e prestazioni di assoluto rilievo come la Opel Corsa GSi di Saverio Alessandro e Alessandro Mazzocchi. L'intramontabile Autobianchi A112 Abarth (3° Raggruppamento) di Alberto Corsi e Lorena Mirone sarà, come sempre, una delle beniamine del pubblico. In gara anche il navigatore Paolo Ferraris a fianco di Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth.

Nella categoria Classiche ci sarà la Mitsubishi Lancer Evo IV del presidente Claudio Bergo e Piero Eraldo Botto.