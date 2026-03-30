Oropa, martedì 7 aprile la festa diocesana dei ragazzi

È in programma martedì 7 aprile 2026 la Festa diocesana dei ragazzi a Oropa, iniziativa rivolta a bambini e ragazzi dalla classe II della scuola primaria alla classe II della scuola secondaria di I grado.

La giornata sarà dedicata a canti, balli e giochi insieme agli altri oratori e al Vescovo della Diocesi di Biella, Mons Roberto Farinella.

Il programma prevede due punti di ritrovo, entrambi fissati alle 8.15: presso la Chiesa Matrice di Trivero e presso il Mercato coperto di Ponzone, con successiva partenza in bus. Alle 12 è previsto il pranzo al sacco.

Il rientro è fissato alle 17.45 a Ponzone e, a seguire, a Trivero, alla Chiesa Matrice.