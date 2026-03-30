Cascina Oremo, numeri in crescita: il bilancio del 2025

A tre anni dall’inaugurazione e due e mezzo dall’inizio ufficiale delle attività, datato ottobre 2023, Cascina Oremo ha dimostrato di poter essere quel punto di riferimento per il territorio che ambiva a diventare fin dalla propria origine.

La sinergia tra Consorzio Sociale Il Filo da Tessere con le Cooperative Sociali Domus Laetitiae, Sportivamente e Tantintenti, e il costante sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, hanno portato a una crescita costante, certificata dai numeri e dal riscontro avuto tra la gente del territorio, che ha imparato ad apprezzare un luogo che coltiva l’immaginazione, favorisce l’inclusione e valorizza i talenti, facendo leva su sostenibilità sociale, economica e ambientale. In un’epoca che chiede risposte concrete alla crisi climatica e sociale, Cascina Oremo ha trasformato la sostenibilità da concetto astratto a cuore pulsante di una comunità intera.

Un numero su tutti certifica la crescita: 11.044 le persone che hanno frequentato il polo biellese nel 2025, oltre 4.500 in più rispetto all’anno precedente, un incremento del 70%. Di questi il 19% ha da 0 a 6 anni, il 63% ha tra i 7 e i 18 anni e il 198% è over 18. Un gruppo eterogeneo che abbraccia ogni generazione. E l’impatto è stato rilevante anche per le scuole: 479 classi provenienti da 25 istituti scolastici hanno sperimentato attività di diverso genere.

Ma Cascina Oremo è anche cura e sostegno silenzioso:

95 servizi educativi e 17 progettualità attive.

148 riunioni di auto mutuo aiuto, dove la fragilità diventa forza condivisa.

2.307 ore di vita in piscina, tra sport e benessere.

70 eventi che hanno animato gli spazi, rendendoli un palcoscenico di cittadinanza attiva.

Gli attori del progetto

Dietro ogni successo c’è un volto. Lo staff di 119 lavoratori e lavoratrici è l'anima della Cascina, supportato da un numero di volontari in costante crescita, da 60 a 101. Una squadra giovane e dinamica, 43 su 100 sono under 35 e a forte trazione femminile, quasi il 69%, capace di tessere relazioni con ben 191 organizzazioni partner.

Sostenibilità economica: Valore che rigenera il territorio

Su un totale di circa 1,97 milioni di euro di contributi ricevuti da progettazioni realizzate a livello nazionale, Cascina Oremo non si è limitata a gestire sé stessa attraverso un totale di costi di gestione di 1.504.454,14 euro, ma ha redistribuito ben 468.717 euro ai partner del territorio, alimentando un circolo virtuoso di economia sociale che sostiene l’intero ecosistema locale in ottica generativa.

Il respiro del pianeta: una Comunità Energetica all’avanguardia

Il 2025 ha rappresentato un passaggio significativo anche sul fronte della sostenibilità ambientale. Grazie alla Comunità Energetica Oremo Energia Solidale sono stati prodotti 330.000 kWh di energia pulita, di cui 176.000 kWh condivisi in comunità, con un beneficio ambientale che, considerando anche il car sharing, corrisponde a 46,25 tonnellate di CO₂ evitate ogni anno. A questi risultati si affiancano scelte quotidiane coerenti e concrete: oltre 37.000 bicchieri monouso in plastica evitati grazie all’uso di soluzioni compostabili, il recupero delle acque piovane e 37 catering realizzati secondo criteri bio, locali ed equi. I 1.150 contenuti social e i 96 comunicati stampa sono stati solo il megafono di una realtà che parla con la forza dei suoi progetti.

Quando la sostenibilità economica sposa quella sociale e ambientale, il futuro non è più solo un’incognita, ma un luogo da abitare insieme.

“Nei suoi primi tre anni di vita, Cascina Oremo si è trasformata da visione e speranza in progetti concreti e cambiamento: un polo di eccellenza per l'innovazione sociale, un hub inclusivo per talento, formazione e disabilità. Un processo di cura quotidiano e collettivo, un laboratorio di esperienze e idee che contribuisce ogni giorno alla crescita del rapporto tra educazione e comunità, superando i modelli assistenziali tradizionali con approcci pedagogici attivi e personalizzati. Un successo che nasce nell'integrazione di laboratori, sport e percorsi formativi che accolgono ogni individuo, indipendentemente dai suoi limiti e valorizzandone sempre le possibilità e le abilità. Lavorare sulla comunità educante è cruciale per Biella, poiché crea un ecosistema collaborativo tra scuole, famiglie e territorio per il benessere di giovani e ragazzi. Cascina Oremo rappresenta quindi il cuore pulsante di questo cambiamento, un vero "mediatore pedagogico" che connette i talenti locali con le sfide del futuro costruendo l’immagine di un Biellese attrattivo per la qualità dei suoi servizi. Una sfida affascinante alla quale la Fondazione è felice di aver dato avvio e sostenuto negli anni.” Sono queste le parole di Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Federica Collinetti, Presidente del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, commenta: “I dati del 2025 mostrano che l’impatto di Cascina Oremo cresce grazie al lavoro quotidiano di una rete impegnata in un esercizio di immaginazione collettiva. Persone coinvolte, servizi attivati, scuole, organizzazioni e scelte ambientali non sono elementi separati, ma parti di una visione comune. È il senso più concreto della sostenibilità integrale, come la definisce AICCON, centro di ricerca promosso dall’Università di Bologna sull’economia sociale e civile: un approccio che connette dimensione sociale, ambientale ed economica e genera trasformazione per la comunità.”

Charlie Cremonte, Presidente della Cooperativa Sociale Sportivamente, racconta: “Il lavoro con le scuole è stato centrale per costruire percorsi capaci di crescere nel tempo, generando progettazioni che mettono davvero al centro l’inclusione. Il valore aggiunto sta proprio nello sviluppo continuo di queste esperienze, reso possibile da una rete territoriale solida e partecipata. Fondamentale anche il contributo dei volontari, soprattutto giovani, che insieme a uno staff altrettanto giovane ed eterogeneo per competenze portano energia, innovazione e visione ai progetti. L'obiettivo principale è di creare generazioni che guardino alle abilità delle persone."

Claudio Medda, Presidente della Cooperativa Sociale Domus Laetitiae, sottolinea: “I dati di impatto del 2025 raccontano con chiarezza che Cascina Oremo è uno spazio capace di generare opportunità concrete per le persone e per la comunità. Per Domus Laetitiae, che da oltre quarant’anni lavora accanto a chi vive situazioni di disabilità e alle loro famiglie, questo significa vedere crescere un luogo in cui inclusione, dignità e partecipazione non restano principi astratti, ma diventano esperienze quotidiane. Il valore di Cascina Oremo sta proprio nella sua capacità di tenere insieme relazioni, lavoro educativo, apertura al territorio e visione condivisa, costruendo contesti in cui ognuno possa esprimere al meglio le proprie possibilità.”

Giorgia Colpo, presidente della Cooperativa Sociale Tantintenti, evidenzia: “Il report sui dati di impatto testimonia il successo delle iniziative di Cascina Oremo a sostegno della conciliazione per le famiglie, grazie ai servizi attivati nei periodi di chiusura scolastica, agli eventi dedicati a tematiche rilevanti per la genitorialità e al progetto Bi.lanciare. Per Tantintenti è significativo registrare la crescita e l'importanza della partecipazione e del riscontro da parte delle famiglie con bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. Cascina Oremo ha inoltre favorito l'attivazione di percorsi volti all'accoglienza di adolescenti e giovani adulti in situazione di fragilità, con azioni di pedagogia innovativa e di contrasto alle fatiche scolastiche per il target 12-18+. Si tratta di un impatto che si estende profondamente anche alle famiglie e contribuisce al rafforzamento del tessuto sociale, per trasformare la vulnerabilità in punto di ripartenza”.