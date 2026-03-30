Successo a Biella per l'iniziativa “Cerco un uovo amico”: la solidarietà vince al Comando Provinciale dei Carabinieri

Si è conclusa con particolare successo l’iniziativa solidale “Cerco un Uovo Amico”, che ha visto il Comando Provinciale Carabinieri di Biella trasformarsi, per un giorno, nel cuore pulsante della ricerca scientifica contro il Neuroblastoma.

L’affluenza della cittadinanza ha superato ogni aspettativa. Sin dalle prime ore del mattino, i cittadini biellesi hanno risposto con entusiasmo e generosità all'appello lanciato dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS, presentandosi numerosi presso la sede del Comando per sostenere la lotta contro i tumori cerebrali pediatrici. Grazie alla comunicazione efficace e alla storica vicinanza tra l’Arma e il territorio, le “Uova del Bambino con l’Imbuto” sono andate letteralmente a ruba. Le tre varianti proposte (latte, fondente e nocciolato) hanno permesso di raccogliere fondi fondamentali che saranno interamente devoluti al sostegno di progetti scientifici d'eccellenza.

"Vedere così tante persone varcare la soglia del nostro Comando con il sorriso, unite dall'unico obiettivo di donare una speranza ai piccoli pazienti, è la dimostrazione che la collaborazione tra Istituzioni e Terzo Settore produce risultati straordinari," è il commento che emerge dai corridoi del Comando. Il successo odierno non sarebbe stato possibile senza il supporto delle numerose istituzioni patrocinanti, tra cui lo Stato Maggiore della Difesa, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l'Associazione Nazionale Carabinieri.

La trasparenza dell’iniziativa, garantita dall'iscrizione dell'Associazione al RUNTS e dal controllo dell'Istituto Italiano della Donazione, ha rappresentato per i cittadini un’ulteriore garanzia di serietà. Per chi non è riuscito a partecipare fisicamente all'evento di oggi, l'Associazione ricorda che la battaglia contro il Neuroblastoma non si ferma.

È ancora possibile donare e ricevere le uova di Pasqua visitando lo store ufficiale:

• Sito Web: www.neuroblastoma.org (sezione dedicata alla Pasqua)

L'Arma dei Carabinieri e l'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ringraziano sentitamente ogni singolo donatore: oggi, a Biella, la sorpresa più preziosa è stata davvero la vita di un bambino.