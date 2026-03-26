Il ministro Pichetto vede industriali e istituzioni di Biella, punto sul “Recycling hub” del tessile

Il progetto “Recycling Hub” per il riciclo dei prodotti tessili è stato al centro dell’incontro tra il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto e una delegazione industriale e istituzionale del territorio. All’incontro con il ministro vi era una rappresentanza dell’Unione Industriale Biellese composta dal Direttore Generale Pier Francesco Corcione, dal Vicepresidente Elena Maggioni (responsabile Sviluppo Ambientale e Trasformazione per A2a Ambiente) e Andrea Parolo, Responsabile dell’Area Economia d’Impresa. Presente al confronto il Presidente di Città Studi Biella Ermanno Rondi e Gianni Bocchieri, Direttore generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte.

La delegazione ha illustrato lo stato di avanzamento dell’iniziativa di economia circolare, volta a realizzare un centro per il riciclo dei prodotti tessili. Il ministro Pichetto ha sottolineato il valore strategico dell’investimento. “Il progetto - ha detto il ministro - consentirà di trasformare i rifiuti tessili in ‘materia prima seconda’ con standard qualitativi equivalenti a quelli delle materie vergini, contribuendo così a rafforzare la competitività della filiera tessile, in particolare nei segmenti del lusso e del Made in Italy. Il nuovo impianto porta valore aggiunto al nostro territorio, in linea con l’eccellenza della nostra produzione tessile”.