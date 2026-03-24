Grave infortunio sul lavoro a Valdilana, soccorso un uomo: interviene anche l’elisoccorso VIDEO

Infortunio sul lavoro a Valdilana. Le informazioni sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni sembra che un uomo sia rimasto ferito a seguito di una caduta da una scala a pioli da un’altezza di circa 4 metri. L’allarme è scattato nella zona di Pratrivero nel tardo pomeriggio di oggi, 24 marzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato, subito soccorso e caricato a bordo dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Novara. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute ma pare che abbia riportato ferite da codice rosso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, assieme al personale dello Spresal, impegnato nella raccolta dei rilievi che chiariranno i contorni della vicenda.