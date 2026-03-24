Bielmonte, riapre la strada da Valdilana

La Provincia di Biella informa la cittadinanza che, a partire dalle 18 di oggi, 24 marzo, sarà riaperta al traffico la Strada Provinciale SP 232 Panoramica Zegna, nel tratto al km 37+400 compreso tra le località Mergosio e Luvera – lato Valdilana, a seguito degli interventi manutentivi e di messa in sicurezza effettuati in questi giorni.

Le operazioni si sono rese necessarie dopo le intense nevicate e i successivi fenomeni di instabilità del versante, che avevano comportato la chiusura della strada per garantire la sicurezza degli utenti.

Si raccomanda comunque la massima prudenza durante il transito: nel tratto interessato è stato istituito un senso unico alternato senza impianto semaforico, con limite di velocità fissato a 30 km/h. La Provincia invita tutti gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente e a mantenere un comportamento di guida prudente.