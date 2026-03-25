Valdilana, scuole aperte durante le elezioni: “Risultato importante per la comunità”

Nonostante la presenza di 14 seggi sul territorio di Valdilana — di cui 6 nelle scuole a Ronco e 2 presso la scuola di Valle Mosso centro — è stato possibile mantenere aperti i plessi scolastici, garantendo la continuità delle attività didattiche.

Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali social: “Un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra Comune, Istituto Comprensivo Valdilana Pettinengo, Carabinieri e personale coinvolto. Fondamentale il lavoro degli uffici comunali (Anagrafe/Elettorale e Patrimonio, cantonieri) insieme al personale scolastico, che ha permesso di assicurare il rispetto di tutti gli standard previsti dalla normativa. Il sindaco ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, evitando disagi alle famiglie e garantendo continuità ai servizi scolastici”.