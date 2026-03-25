Cerco un uovo amico, a Biella la solidarietà arriva al Comando Provinciale dei Carabinieri

La ricerca scientifica scende in campo con il supporto dell’Arma. Il prossimo 30 marzo, i volontari dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS saranno presenti presso il Comando Provinciale Carabinieri di Biella per l’iniziativa solidale “Cerco un Uovo Amico”.

Dalle ore 9.30 alle 14.30, la cittadinanza è invitata a partecipare acquistando le “Uova del Bambino con l’Imbuto”. Il ricavato delle donazioni sosterrà direttamente la ricerca scientifica contro il neuroblastoma e i tumori cerebrali pediatrici, seguendo il principio che "la sorpresa più preziosa è la vita di un bambino".

Le uova disponibili, prodotte con cioccolato di qualità superiore Barry Callebaut (senza olio di palma, senza glutine e senza OGM), sono proposte in tre varianti:

· Cioccolato al Latte (300 gr) – Donazione di €13.

· Cioccolato Fondente (300 gr) – Donazione di €13.

· Nocciolato (latte con granella di nocciole, 300 gr) – Donazione di €16.

L'iniziativa gode del patrocinio e della collaborazione di numerose istituzioni, tra cui lo Stato Maggiore della Difesa, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l'Associazione Nazionale Carabinieri. L'Associazione è iscritta al RUNTS e l'uso dei fondi è controllato dall’Istituto Italiano della Donazione.

Dettagli dell'evento:

· Dove: Comando Provinciale Carabinieri di Biella.

· Quando: 30 marzo 2026.

· Orario: dalle 9.30 alle 14.30.

Per chi non potesse partecipare di persona, è possibile sostenere la causa visitando lo store online ufficiale all'indirizzo www.neuroblastoma.org nella sezione dedicata alla Pasqua.