Biella, Stadio Pozzo–La Marmora: nuove regole per accesso e sicurezza

L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza, ordine e tutela del patrimonio comunale in una struttura che ospita regolarmente eventi sportivi e manifestazioni di rilievo locale, regionale e nazionale. Ed ecco che il Comune di Biella ha approvato ufficialmente il nuovo regolamento d’uso dello Stadio Pozzo–La Marmora, introducendo una serie di norme comportamentali destinate a disciplinare l’accesso, la permanenza e l’utilizzo dell’impianto sportivo.

Solo a novembre attraverso una determina l’amministrazione aveva disposto l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica per l’impianto di videosorveglianza all' azienda con sede a Verrone già installatrice dell’intero sistema di sicurezza dello stadio, in vista delle partite della Juventus Women per la stagione sportiva 2025/2026. Obiettivo: garantire la continuità del servizio nel momento in cui si verifichino eventuali guasti all'impianto di videosorveglianza durante le partite, con la disponibilità immediata di un tecnico qualificato.

Con il nuovo regolamento rivolto a chiunque acceda allo stadio, dagli spettatori, agli operatori, agli organizzatori, ai concessionari e agli addetti ai servizi, si vuole stabilire un quadro di regole uniforme e facilmente riconoscibile, in grado di prevenire comportamenti scorretti e situazioni di rischio.

"Mancava - commenta l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . E' un documento che norma determinati comportamenti che già prima erano vietati ma non erano riportati da nessuna parte. Ora il regolamento verrà affisso e posto sotto gli occhi di tutti. Ed ecco che anche chi per esempio vorrà portare l'ombrello, avrà dei limiti che può leggere, idem per gli animali di affezione, per macchine fotografiche e anche i fumatori saranno facilmente sanzionabili. Di fatto si regolamentano comportamenti già vietati che ora saranno di più semplice applicazione. Renderà più facile il lavoro degli steward".

Tra i principali aspetti disciplinati figurano le modalità di accesso all’impianto, i controlli di sicurezza e le procedure di identificazione, i comportamenti consentiti e quelli vietati, le restrizioni sull’introduzione di materiali pericolosi, le norme su striscioni, dispositivi pirotecnici e videosorveglianza. Il rispetto del regolamento diventa una condizione indispensabile per entrare e rimanere all’interno dello stadio. Qualche esempio? Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire su richiesta del personale addetto ai controlli, diversamente l'utente è tenuto ad abbandonare immediatamente l'impianto; L'utente è tenuto ad occupare esclusivamente il posto assegnato; é vietato introdurre o vendere bevande alcoliche con gradazione superiore a 5°, salvo eventuali deroghe autorizzate dalle Autorità competenti; è vietato sostare senza giustificato motivo in prossimità di accessi, uscite, percorsi di afflusso e deflusso, vie di fuga o aree destinate alla sicurezza. Nel regolamento si legge anche che è vietato introdurre o detenere oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, quali pietre, coltelli, bottiglie, contenitori in vetro o altri materiali pericolosi, nonché dispositivi che possano arrecare disturbo o pericolo, quali puntatori laser o strumenti acustici non autorizzati, introdurre o vendere bevande in contenitori non consentiti (lattine, bottiglie o recipienti chiusi), introdurre, esporre o distribuire striscioni, coreografie, cartelli, volantini o altri materiali senza preventiva autorizzazione delle Autorità competenti, è vietato accedere o permanere nell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, fumare al di fuori delle aree eventualmente individuate e consentite, introdurre animali, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, introdurre ombrelli non consentiti, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni e privi di elementi pericolosi, introdurre videocamere, apparecchi fotografici professionali o altre attrezzature di ripresa non autorizzate.

Particolare attenzione è riservata al tema della sicurezza, anche in linea con la normativa nazionale sugli eventi calcistici. In caso di violazioni, gli utenti potranno essere allontanati dall’impianto e, nei casi previsti dalla legge, sottoposti a sanzioni amministrative. L'utente può essere sottoposto a controlli di sicurezza, anche mediante metal detector o verifiche manuali e il Comune di Biella, il soggetto organizzatore e il personale addetto ai controlli, secondo le rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente, possono disporre il diniego di accesso o invitare a lasciare l'impianto i soggetti che non rispettino le presenti disposizioni.

Il regolamento rappresenta inoltre uno strumento operativo per steward e forze dell’ordine, facilitando i controlli e la gestione dei flussi di pubblico durante gli eventi.

Dal punto di vista giuridico, il documento non costituisce un regolamento comunale generale, ma un atto tecnico-amministrativo legato alla gestione dello specifico impianto. Serve a rendere chiare e applicabili le disposizioni già previste dalla normativa vigente e dalle autorità di pubblica sicurezza. Il regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, affisso all’interno dello stadio e allegato agli atti di concessione e autorizzazione per l’utilizzo dell’impianto. Sarà inoltre trasmesso agli enti competenti, tra cui Prefettura, Questura e Gruppo Operativo Sicurezza.