“Suoni sull’Atlantico”: musica e solidarietà protagoniste a Città Studi FOTO

Venerdì scorso, 20 marzo 2026, presso l’Auditorium di Città Studi di Biella, il pubblico ha avuto l’opportunità di intraprendere un affascinante viaggio nella storia del jazz, dalle sue origini di fine Ottocento fino agli anni ’50.

Protagonista della serata dal titolo "Suoni sull' Atlantico, 2 chiacchiere e 4 note del '900", la ROBIGBAND Orchestra, un ensemble composto da valenti musicisti diretti dal dott. Roberto Perinotti, che ha dato vita a un’esecuzione ricca di sfumature e di energia, capace di restituire l’evoluzione stilistica di un genere che ha segnato profondamente la musica del Novecento.

Perinotti ha guidato gli ascoltatori attraverso i diversi momenti salienti del jazz: dalle prime sonorità legate al ragtime e alle radici afroamericane, passando per l’epoca dello swing, fino ad arrivare alle raffinate atmosfere del bebop.

La serata, proposta come un vero e proprio excursus storico-musicale, ha saputo coniugare rigore e coinvolgimento, alternando momenti di grande impatto sonoro a passaggi più intimi e ricercati. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, premiando i musicisti con calorosi applausi al termine di ogni esecuzione.

Un appuntamento che ha dimostrato ancora una volta come il jazz, pur affondando le sue radici nel passato, continui a parlare con forza e attualità anche al pubblico di oggi.