Kwan Biella, buone prove a Genova

Si è svolta al Pala Maragliano, a Genova Pra’, la gara interregionale di forme della Liguria. In questa occasione, è stata presentata la nuova squadra agonistica di forme della Kwan Biella, che si affianca a quella di combattimento, già da anni punto di forza della squadra.

Cinque atleti, guidati dal maestro Claudio Maffioletti, hanno rappresentato la società. Per prima, Martina Novaretti, cintura verde nella categoria kids, ha gareggiato ottenendo un ottimo quarto posto con medaglia di bronzo. Subito dopo, Dulce María Guadalupe Huacha Alarcón, cintura verde junior, ha eseguito la sua performance, rimanendo purtroppo fuori dal podio, dietro ad atlete di maggiore esperienza.

Adele Pizzo, cintura verde cadetti, ha conquistato una meritatissima medaglia d’argento. Poi, la coppia Silvana Manavella, cintura rossa Master 3, e Leonardo Maffioletti, I dan senior, nella categoria Para Family, hanno brillato conquistando un bellissimo secondo posto. Infine, Leonardo Maffioletti, con una straordinaria esecuzione singola, ha ottenuto un altro splendido secondo posto, proprio dietro all’attuale campione italiano. Il maestro sottolinea la grande soddisfazione per l’impegno e la serietà con cui i ragazzi hanno affrontato ogni fase, dimostrando passione e dedizione.

Il prossimo appuntamento della squadra sarà il 2 maggio, con l'interregionale Piemontese a Torino.