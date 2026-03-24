TT Biella: Ottimi risultati dei giovani del vivaio nel Torneo Over di Tennistavolo “Memorial Marco Ruffanello"

Gli atleti del TT Biella sono stati impegnati, nell’ultimo weekend, in ben tre diverse competizioni:

1) Il Torneo Over di Tennistavolo di Biella “Memorial Marco Ruffanello”

2) Il Torneo di Coccaglio

3) I Campionati Italiani Assoluti di 3^ cat. 2026 di Terni.

Nel complesso, i risultati ottenuti possono essere considerati più che soddisfacenti.

Torneo Over di Tennistavolo di Biella “Memorial Marco Ruffanello”

Si è giocato, in questo ultimo week-end, a Biella, nella palestra dell’IIS Quintino Sella, il tradizionale torneo organizzato dalla ASD TT Biella. La manifestazione è stata dedicata al ricordo dell’amico Marco Ruffanello, grande appassionato di Tennistavolo, che da alcuni anni era rientrato a far parte della famiglia del TT Biella. Oltre duecento atleti provenienti da diverse regioni del Nord d’Italia, in rappresentanza di ben 42 società sportive, si sono dati sportivissima battaglia. La gara, a numero chiuso, ha visto un vero e proprio “assalto”: pochi minuti dopo l’apertura delle iscrizioni, tutte le gare erano “sold out”.

La rappresentativa del TT Biella, ovviamente la più numerosa, era composta da venti atleti, dai giovanissimi under 11 al veterano Gilberto Rollino. Alcuni risultati sono stati veramente interessanti.

Nel singolare over 7, Alessandro Rizzo si fa il miglior regalo di compleanno possibile, andando a vincere la gara, battendo in finale l’amico e compagno di scuola Giacomo Riva (8/9/-9/-4/9). E’ stato veramente bello vedere giocare questi due ragazzini (pur impegnati contro atleti adulti ed esperti), che già padroneggiano una tecnica di grande qualità. In questa gara da segnalare anche l’ottima prestazione di Federico Arno, fermato, ai quarti, da Giacomo Riva al termine di una tiratissima partita (10/-8/-7/5/9).

Ancora belle prestazioni nel singolare Over 6. Alessando Rizzo si ferma ai quarti, superato dalla giovane valtellinese Escribano Monton, dopo aver nuovamente battuto, nel turno precedente, Giacomo Riva. In questa gara raggiungono gli ottavi di finale anche Gianni Massazza ed Hana Hamad.

Anche la gara di doppio Over 6 ha riservato grandi soddisfazioni ai nostri giovani. A imporsi è stata la coppia Alessandro Rizzo e Giacomo Riva, che vincono la finale contro i piacentini Bersani e Cristalli: partita vinta in rimonta contro atleti esperti e navigati (-8/-10/9/10/8). Ottima prestazione anche della coppia Daniele Milanesi e Davide Ronisvalle, fermati in semifinale dai compagni di squadra; raggiunge la semifinale anche Gabriele Carisio che ha giocato in coppia con l’atleta di Oleggio, Bellingardo.

Nel singolare over 5, disputato domenica, grande performance di Stefano “Torreman” Torrero che, senza perdere un solo set, raggiunge la finale, poi persa contro la vecchia conoscenza Piccinini: prima Cavanna, poi la testa di serie numero due del torneo, Caselli, quindi il giovane Pop e, in semifinale, il vercellese Leone.

Nel singolare over 4, il migliore del TT Biella è stato Giacomo Cenedese, fermato, negli ottavi di finale da Botta.

Torneo di Coccaglio

Al torneo di Coccaglio ha preso parte David Dabbicco, iscritto nella gara over 3 disputatasi sabato. L’atleta biellese ha brillantemente raggiunto i quarti di finale in una competizione che ha visto ai nastri di partenza 84 partecipanti. Superato il girone iniziale con la sconfitta patita per mano di Acquistapace e la vittoria su Rossi, Dabbicco supera in rimonta il pari classifica Pugno (-5/-7/9/9/10), poi Gemma e quindi si ferma contro Giacometti, futuro vincitore della gara.

Campionati Italiani Assoluti di 3^ cat. 2026 di Terni.

Quattro atleti biellesi hanno partecipato in quel di Terni ai campionati Italiani Assoluti di 3^ categoria.

Le competizioni hanno preso il via sabato con le gare di doppio.

Nel doppio maschile Matteo Passaro ha giocato con l’umbro Braccioni, portacolori della società Amicis Alto Tevere, ma la coppia è stata subito battuta da Verceri e Marani (-10/7/6/-17/4). Giacomo Forno aveva, quale compagno, il vigevanese Peluso: una prima partita vinta contro Lo Presti e Dipietro, per poi essere esclusi dalla gara, in tre set, dai veneti Pelizzon e Franzoni.

Nel doppio femminile, Lodovica Motta e Matilde Ingravalle hanno giocato insieme: con una prima vittoria su Mescieri e Marinelli raggiungono gli ottavi di finale, qui battute, in bella, da Milic e Niculae (-6/8/-5/9/9).

Nel doppio misto Giacomo Forno ha giocato con Erica Antonietti dell’Ossola 2000: fuori dal torneo alla prima partita, opposti a Delli Carri e Depentori. Matilde Ingravalle è scesa in campo con il romano dell’Eureka, De Biasi: una prima vittoria su Conte e Morri e poi sconfitti, al quinto set, da Simi e Borsani (10/-5/-9/5/5). Lodovica Motta ha giocato con l’atleta del Milano Academy, Castaldo: prima partita combattuta ma terminata con una sconfitta da Cirillo e Dalvai.

Domenica si sono svolte le gare di singolo.

Nel singolare maschile Giacomo Forno, con tre sconfitte, non supera il girone. battuto in tre set da Di Ponzio e Orsingher, se la gioca al meglio contro il modenese Rettighieri, l’atleta più quotato del girone, ma, alla fine, a spuntarla è l’avversario (-9/-6/3/12/7). Bene Matteo Passaro: supera il primo ostacolo, vincente su Mastroberti e sconfitto da Di Benedetto. Nel tabellone ad eliminazione diretta poi batte il più quotato Campanale, atleta fiorentino, per poi fermarsi contro Giustiniani.

Nel singolare femminile, le ragazze biellesi superano entrambe la fase iniziale ed entrano così tra le prime 38 d’Italia: Matilde Ingravalle, superata da Milic, con le vittorie su Uboldi e la meglio classificata Mura e Lodovica Motta che si impone nel girone, pur battuta da Calliari, con le convincenti vittorie su Franzoi (10/9/-10/-10/6) e Jar (-9/9/10/-8/7). Nel tabellone finale la prima perde subito da Rozanova, mentre Lodovica supera, al primo turno, De Costanzo (8/-6/8/-12/11), per poi fermarsi, agli ottavi di finale, contro la prima testa di serie Borsani.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it