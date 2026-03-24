Pallavolo, TeamVolley: Un weekend tutto per l'Under12

In attesa delle fasi finali di Prima Divisione, Under18 e dei vari tornei primaverili, l’ultimo weekend del Settore Giovanile del TeamVolley è stato caratterizzato unicamente dai tanti impegni delle formazioni Under12, targate BigMat e Conad.

UNDER 12

Under12 Girone D – 5° giornata [Recupero] Palasport di Lessona (BI) BIGMAT TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley 2-1 (25-19/17-25/25-20)

Coach Cristina ZOIA: «Si è apprezzato un netto miglioramento, almeno rispetto alle ultime uscite del 6 contro 6 e soprattutto per quanto concerne i punti in attacco. Abbiamo concesso il secondo set alle avversarie, per via delle troppe disattenzioni e dei molti palloni (anche facili) lasciati cadere senza neppure fare un tentativo per salvarli. Nel terzo invece le ragazze sono tornate a giocare al livello del primo e l’hanno portato a casa senza particolari problemi. In attesa del ritorno, ci sarà da lavorare su concentrazione e comunicazione, al fine di evitare di perdere per strada set e punti importanti».

UNDER12 4x4

Under12 4x4 Girone H – 4° giornata Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Atena Volley Santhià Rossa 1-2 (10-15/14-15/15-11)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Buzzi Volley Trino Bianca 0-3 (2-15/12-15/3-15)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Buzzi Volley Trino Blu 3-0 (15-12/15-10/15-8)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Atena Volley Santhià Bianca 3-0 (15-4/15-8/15-5)

Coach Giulia MACCHIERALDO: «Una mattinata di 4 contro 4 con due incontri per entrambe le nostre formazioni. Per quanto riguarda la Blu, i primi due set contro Santhià Rossa sono stati da dimenticare: molte imprecisioni e scarsa comunicazione tra le ragazze, sebbene nel terzo set siamo riuscite ad esprimere meglio il nostro gioco e portarlo a casa. Con Trino Bianca, prima in classifica, le ragazze hanno mostrato una crescita rispetto alla sfida di andata contro la stessa avversaria. La squadra Bianca ha invece vinto con un risultato rotondo le due gare che hanno completato il programma, restando sempre in controllo. Dopo aver chiuso sul podio – al secondo posto con la Bianca e al terzo con la Blu - non ci resta che attendere il calendario della seconda fase».