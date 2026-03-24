TT Biella: David Dabbicco vince la gara OVER 3 al Torneo di Novara

Si è giocato domenica al PalaVerdi di Novara il 2° Memorial Stefano Spaini. Hanno partecipato anche gli atleti del TT Biella David Dabbicco e Giacomo Cenedese, entrambi iscritti alla gara over 3, riservata agli atleti posizionati oltre la 450^ posizione nel ranking nazionale. Entrambi i giocatori hanno disputato un ottimo torneo. Tutti e due superano “da primo” il girone iniziale; Dabbicco si impone, in tre set, sia a Vetri che a Guenzi; Cenedese passa il turno, grazie alla classifica avulsa, vincente in tre set su Chiello (11/11/10) e battuto, al quinto, da Baragetti (4/15/-9/-9/9). Poi, nel tabellone, ancora ottime prestazioni. Giacomo Cenedese supera, nei sedicesimi, Meduri, portacolori delle Aquile Azzurre e si ferma, al turno successivo contro Perego, ma solamente in bella (6/-12/-10/12/5). David Dabbicco fa ancora meglio; prima batte Noviello, poi è la volta di Ivan Gemma; quindi, ai quarti Bonazzi, testa di serie numero uno del torneo e in semifinale Butti; in finale, incontra l’enjoyno Stragapede; ma l’atleta biellese è veramente “in palla”; in quattro set supera anche la seconda testa di serie e si aggiudica la gara. Grandissimo risultato.

A metà settimana il giovanissimo Alessandro Rizzo volerà in Bulgaria per disputare il WTT Youth Contender all’arena Asarel di Panagyurishte. Con Alessandro ci sarà anche il suo omonimo Ausili, atleta quindicenne, già seguito dal coach del TT Biella Sergei Mokropolov, quando questi operava a Iesi. Entrambi i giocatori gareggeranno nella propria categoria, in quella superiore alla loro e anche nel doppio misto under 15, in coppia con atlete bulgare.

Venerdì scorso, nel teatro comunale di Cossato, in occasione della premiazione dello Sportivo Cossatese dell’anno, è stato consegnato un premio speciale alla carriera all’atleta del TT Biella Maurizio Rondi; un riconoscimento che emoziona e inorgoglisce il bravissimo “Mauri”.