Referendum giustizia, Fratelli d’Italia: "Rispettiamo il voto, avanti a fianco del Governo Meloni. Soddisfatti per il risultato di Biella”

Il dato nazionale del referendum costituzionale sulla giustizia evidenzia un esito che non ha premiato il Sì, segnando una distanza tra la proposta di riforma e l’orientamento prevalente degli elettori. Un risultato che Fratelli d’Italia accoglie con rispetto, ribadendo la centralità della volontà popolare.

«La partecipazione registrata è un segnale positivo così come il voto dei cittadini va sempre rispettato», dichiara il Segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Cristiano Franceschini. «Resta il rammarico per non essere riusciti a spiegare fino in fondo l’importanza di questa riforma, che avrebbe contribuito ad avvicinare l’Italia agli standard delle principali democrazie occidentali. Abbiamo scelto di parlare di contenuti, evitando lo scontro ideologico. Qualcun altro ha preferito la contrapposizione politica».

In controtendenza rispetto al quadro nazionale, a Biella e in tutta la provincia il Sì ha invece prevalso, indicando una chiara volontà di cambiamento da parte del territorio. «In Provincia di Biella il Sì si afferma con chiarezza e questo conferma la fiducia dei nostri concittadini in un percorso di riforma serio», conclude Franceschini.