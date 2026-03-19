“Trail Turismo Csen”: trionfo dell’Amron Team alla prima gara del circuito

Sono state pubblicate le classifiche preliminari del Trail Turismo CSEN (TTC), basate sui risultati della prima gara competitiva del circuito: la “Trail Valle Oropa”, disputata domenica 8 marzo 2026. La competizione si è svolta su un percorso di 25 km con 950 metri di dislivello positivo.

Le classifiche preliminari del circuito TTC hanno visto il trionfo di tre atleti dell’Amron Team. In prima posizione si è piazzato Dovana Matteo, con l’ottimo tempo di 2:01:41.48, che lo ha portato a guadagnare il 3° posto nella classifica assoluta della gara. Al secondo posto Faedo Diego (2:09:16.56), seguito da Coda Caseia Daniele (2:21:05.84). Per la categoria femminile la classifica TTC ha invece visto rispettivamente Bellardone Paola (2:39:28.65), Fabozzi Erika (3:07:41.76) e Gerboni Francina (3:11:21.13) nelle prime tre posizioni.

Si ricorda che le iscrizioni al TTC sono ancora aperte e devono essere effettuate entro la terza gara del circuito, prevista per il 5 luglio 2026. Anche il tesseramento CSEN, obbligatorio ai fini di rientrare tra gli atleti premiati e i finisher, è ancora possibile entro la stessa data.

Di seguito i prossimi imperdibili appuntamenti del TTC:

· Sordevolo, 5 luglio 2026: Monte Mars K43 D+3000 e Sordevolo Coda K12 D+1650, competitive;

· Biella, Oropa, 4 ottobre 2026: Vertikal Tovo K2,9 D+1000, competitiva;

· Cossato, Castellengo, 8 novembre 2026: Ysangarda Trail K12 e K19, competitiva.

Per maggiori informazioni sul circuito, sulle iscrizioni e sul regolamento e per visionare le classifiche complete si rimanda al sito ufficiale di CSEN Biella: https://lnx.csenbiella.it/ .

Contatti di CSEN Biella:

Tel. 015 2522650/ 328 9219974

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