Camera di Commercio, eletti i vicepresidenti

Saranno Paolo Carrà, Alessandro Ciccioni, Michele Giovanardi e Massimo Sartoretti ad affiancare il presidente Angelo Santarella ai vertici della Camera di Commercio per il prossimo quinquennio. L’elezione è avvenuta lunedì 23 marzo, in occasione della riunione della Giunta camerale, nel corso della quale è stato inoltre attribuito il ruolo di vicepresidente vicario a Michele Giovanardi.

«Con la nomina dei vicepresidenti si completa la formazione della squadra di governo che guiderà l’Ente nei prossimi anni: abbiamo voluto avvalerci delle facoltà normative per delineare una governance ampia e condivisa, individuando quattro profili» commenta Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio. «Non si tratta di una semplice ripartizione di ruoli, ma di una scelta strategica per garantire una presenza capillare e una visione rappresentativa dei diversi settori produttivi e delle specificità territoriali del quadrante».

Michele Giovanardi, rappresentante dell’Artigianato, dichiara: «Il riconoscimento al ruolo di vicario alla presidenza per un rappresentante dell’artigianato e delle PMI è il risultato di una concreta analisi della struttura del tessuto economico del territorio. Lavoreremo per sostenere l’adeguamento delle infrastrutture, per le politiche di accompagnamento al mercato delle imprese manifatturiere, per sostenere la qualificazione delle risorse umane e per la valorizzazione dell’offerta turistica. La straordinaria condizione che ci permette fino al 2036 di avere una giunta e un consiglio allargato garantirà un’adeguata rappresentatività per i settori economici e per un quadrante che unisce quattro province».

Soddisfazione da parte di Paolo Carrà, rappresentante dell’Agricoltura: «Il ruolo di vicepresidente di una Camera di Commercio che rappresenta l’unione di quattro province richiede anzitutto una profonda capacità di ascolto delle istanze di tutto il tessuto produttivo. Per quanto riguarda il settore agricolo, in particolare, il mio impegno sarà quello di valorizzare le peculiarità di ogni singola area e l’apporto che le imprese possono dare non solo in termini di produzione di prodotti salubri e sicuri, ma anche di gestione e di salvaguardia del territorio».

Tra i vicepresidenti c’è anche Alessandro Ciccioni, che in Giunta rappresenta il settore Industria: «Accolgo questa conferma con gratitudine verso il Consiglio e le Associazioni di categoria per la rinnovata fiducia, mettendo a disposizione l'esperienza maturata in dieci anni, prima come presidente e, successivamente all’accorpamento, come vicepresidente dell’Ente camerale. Iniziamo questo mandato con un team coeso, formato da imprenditori di rilievo: insieme affronteremo con slancio le sfide che ci attendono e lavoreremo per tradurre la mission della Camera di Commercio in risultati concreti».

Massimo Sartoretti, rappresentate del Turismo nella Giunta camerale, dichiara: «Assumo questo incarico con la consapevolezza che il percorso tracciato dall’Ente camerale può essere d’ispirazione per valorizzare pienamente l’Alto Piemonte, promuovendo una sintonia d’intenti, a partire dal settore turistico. L’obiettivo a cui puntare è la creazione di una cabina di regia unica per garantire presenza capillare e supporto operativo a tutti gli attori della filiera. Solo agendo in modo sinergico potremo far crescere le attrattive locali, generando ricadute positive per tutti i settori economici e per ogni area del nostro territorio».