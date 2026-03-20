Decreto bollette, Pichetto: “Avvio di un confronto costruttivo, bene le parole di von der Leyen”

“Accogliamo con favore le parole della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che confermano l’avvio di un confronto costruttivo con l’Italia sul decreto bollette. Il Governo è pienamente impegnato a individuare soluzioni efficaci e tempestive per rispondere alle specificità del nostro sistema energetico, nel quadro delle indicazioni condivise a livello europeo”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, commentando le dichiarazioni rese a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo.

“A partire da lunedì entreremo nel vivo delle consultazioni con la Commissione Europea. L’obiettivo - continua il ministro - è definire interventi mirati, temporanei e compatibili con il quadro europeo, in grado di sostenere famiglie e imprese, tenendo conto delle peculiarità del mix energetico italiano. L’Italia continuerà a portare in Europa una posizione chiara: servono strumenti flessibili, realismo economico e neutralità tecnologica per accompagnare in modo efficace la transizione energetica, senza penalizzare il sistema produttivo e i cittadini. Il lavoro svolto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede europea ha già prodotto risultati concreti, portando con forza le istanze italiane al tavolo dei leader”.