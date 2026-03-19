Nasce a Città Studi il Corso di perfezionamento “Master in Business Design e Leadership Imprenditoriale”, nella foto Giulia Carluccio e Ermanno Rondi

Città Studi Biella e l’Università di Torino presentano il nuovo Corso di perfezionamento “Master in Business Design e Leadership Imprenditoriale”, un percorso formativo in partenza l’8 maggio della durata di 13 mesi progettato per fornire a imprenditori, executive e manager gli strumenti necessari ad affrontare con visione e consapevolezza le trasformazioni che caratterizzano il mercato contemporaneo.

Il programma, sviluppato in sinergia con l’Unione Industriale Biellese e il suo Gruppo Giovani Imprenditori, rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra mondo produttivo e accademico. Non un semplice corso teorico, ma un laboratorio dinamico dove sperimentare, confrontarsi e portare immediatamente in azienda ciò che si apprende in aula.

Grazie a un approccio multidisciplinare e orientato alla pratica, che integra strategia, organizzazione, sostenibilità, psicologia del lavoro e gestione del valore aziendale, il corso si propone di formare imprenditori e manager capaci di guidare il cambiamento, sviluppando competenze operative, mindset strategico e leadership evoluta.

L’obiettivo principale del percorso è trasformare la visione e le competenze di chi guida le imprese, fornendo strumenti concreti per leggere con lucidità la complessità dei sistemi organizzativi; innovare processi e modelli di business; valorizzare asset tangibili e intangibili dell’azienda; sviluppare una leadership capace di coinvolgere persone e team; rendere sostenibili le strategie in un contesto in continua evoluzione.

Il corso si rivolge a imprenditori, responsabili di area, manager, dirigenti e professionisti che desiderano crescere professionalmente e generare impatto reale nelle proprie organizzazioni. Si svolgerà da maggio 2026 a giugno 2027 presso il Campus universitario di Città Studi Biella con una durata di 114 ore, le lezioni si terranno il venerdì con cadenza indicativa quindicinale (3 o 6 ore al giorno).

Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi Biella, conclude: “Con questo Corso di perfezionamento, Città Studi conferma la sua missione di hub dell’alta formazione e motore di innovazione per il territorio. Non stiamo offrendo solo un corso di studi, ma un luogo di sintesi dove il rigore scientifico dell'Università di Torino e la cultura del fare delle nostre imprese si fondono. La nascita del nuovo Centro interdipartimentale e il costante dialogo con l’Ateneo torinese confermano il nostro impegno nel fornire agli imprenditori competenze di alto profilo e strumenti d’avanguardia, indispensabili per generare crescita economica e valore sociale nel territorio”.

Il corso si avvale della competenza di docenti provenienti da vari Dipartimenti dell’Università di Torino, a testimonianza della vocazione multidisciplinare del neonato Centro Interdipartimentale CULTURE&CREATIVITY RESEARCH&DEVELOPMENT di UniTo a Città Studi e della costante apertura dell'Ateneo al dialogo con le imprese. Grazie a questa collaborazione, i partecipanti hanno accesso diretto a ricerche d'eccellenza in ambiti cruciali: dalla strategia e organizzazione alla sostenibilità e psicologia del comportamento del consumatore.

Giulia Carluccio, Presidente del nuovo Centro interdipartimentale, dichiara: “Le sinergie messe in campo per questa iniziativa di eccellenza formativa esprimono al meglio l’importanza strategica del dialogo che Università di Torino, con il Centro Culture&Creativity Research& Development, intrattiene in modo sempre più produttivo con Città Studi e con il territorio di Biella: un ecosistema virtuoso che coniuga formazione e ricerca per l’innovazione e lo sviluppo del territorio”.



Francesca Di Dio Busa, vice presidente dell'Unione Industriale Biellese con delega all'Education, afferma: "L’Unione Industriale Biellese ha fortemente voluto questo “Master” perché crediamo che il valore delle imprese nasca dall’ingegno, dall’esperienza e dalla capacità degli imprenditori e dei manager di interpretare il proprio tempo e innovare. In un mercato globale in continua trasformazione, questo percorso offre strumenti concreti e conoscenze utili per comprendere il cambiamento e guidarlo con visione, consapevolezza e capacità di azione".



Stefano Sanna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib, aggiunge: "Mettere a fattor comune le nostre esperienze imprenditoriali con le attività di formazione e ricerca di Città Studi, crea un contesto dove maturare competenze gestionali direttamente applicabili in azienda.

Per questo il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese si impegna a curare l’organizzazione di seminari, workshop ed eventi di networking che arricchiscano il percorso del master sotto il profilo esperienziale".

Scadenza iscrizioni: 10 aprile 2026.

Per ulteriori informazioni: 015 8551110 | unibiella@cittastudi.org