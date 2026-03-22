L’investimento sul petrolio e l’effetto contango

Negli ultimi mesi, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente — in particolare nell’area dello Stretto di Hormuz — hanno riportato al centro dell’attenzione il tema del prezzo del petrolio. Si tratta infatti di uno snodo cruciale per il commercio globale di greggio: la sua chiusura o limitazione ha infatti impatti rilevanti sull’offerta mondiale.

In contesti come questo, il prezzo del petrolio (in particolare il Brent Crude, principale riferimento per i mercati internazionali) tende a reagire rapidamente alle notizie, generando volatilità e attirando l’interesse degli investitori.

È proprio in questi momenti che molti si chiedono: come può il singolo investitore esporsi al petrolio?

Uno degli strumenti più utilizzati è rappresentato dagli ETC (Exchange Traded Commodity), che consentono di replicare l’andamento del prezzo del petrolio senza dover acquistare direttamente la materia prima.

L’esempio di un prodotto (ma ce ne sono altri analoghi) è il WisdomTree Brent Crude Oil codice ISIN JE00B78CGV99

Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione a un aspetto spesso poco conosciuto ma determinante per i rendimenti: il cosiddetto effetto contango.

Prima di tutto, occorre spiegare cosa si intende per ETC (Exchange Traded Commodity): si tratta di strumenti finanziari emessi da un emittente, che investe direttamente acquistando le materie prime fisiche oppure tramite contratti derivati sulle stesse.

L’obiettivo di un ETC è replicare l’andamento del prezzo di una determinata materia prima — ad esempio alluminio, rame, caffè, oro, argento, petrolio, ecc. — consentendo all’investitore di acquistarne quote senza dover detenere fisicamente la “commodity”.

L’effetto contango riguarda esclusivamente gli ETC che replicano l’andamento tramite contratti derivati, ed è di questi che parleremo.

La replica avviene tramite l’acquisto di contratti chiamati future, in cui due parti si impegnano a effettuare ad una data futura una compravendita ad un prezzo stabilito oggi.

Nel caso delle materie prime, il prezzo a una data futura è spesso maggiore rispetto a quello attuale: questa situazione prende il nome di contango.

Il contango può derivare da diversi fattori:

· Costi di stoccaggio, mantenimento e assicurativi

· Tassi di interesse

· Aspettative di mercato

Quando il contratto future in scadenza deve essere rinnovato con uno nuovo (operazione detta roll-over), per acquistare lo stesso quantitativo di materia prima è necessario un esborso maggiore di capitale.

Per questo motivo, un ETC basato su future — ad esempio sul petrolio — tende, nel lungo periodo, a perdere parte del suo valore, anche se la materia prima sottostante non si è effettivamente deprezzata, a causa della struttura stessa del prodotto. Si genera pertanto una inefficienza nella replica del sottostante.

L’effetto contrario si può verificare in una situazione detta backwardation, in cui l’ETC aumenta di valore, ma si tratta di un’eccezione.

Per evitare questo problema, è consigliabile:

· Utilizzare ETC che replicano fisicamente il sottostante (gli unici disponibili sono oro, argento, platino e palladio)

· Detenere ETC a replica non fisica solo per operazioni di breve periodo

Esempio di curva dei prezzi delle materie prime in contango e in backwardation

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Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

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