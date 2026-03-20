Biella, nasce il Corso di perfezionamento "Master in Business Design e Leadership Imprenditoriale"

Città Studi Biella e l’Università di Torino presentano il nuovo Corso di perfezionamento "Master in Business Design e Leadership Imprenditoriale", un percorso formativo di 13 mesi progettato per fornire a imprenditori, executive e manager gli strumenti necessari per affrontare con visione e consapevolezza le trasformazioni che caratterizzano il mercato contemporaneo.

Il programma, sviluppato in sinergia con l’Unione Industriale Biellese e il suo Gruppo Giovani Imprenditori, rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra mondo produttivo e accademico. Non un semplice corso teorico, ma un laboratorio dinamico dove sperimentare, confrontarsi e portare immediatamente in azienda ciò che si apprende in aula.

Grazie a un approccio multidisciplinare e orientato alla pratica, che integra strategia, organizzazione, sostenibilità, psicologia del lavoro e gestione del valore aziendale, il corso si propone di formare una nuova generazione di imprenditori e manager capaci di guidare il cambiamento, sviluppando competenze operative, mindset strategico e leadership evoluta.



L’obiettivo principale del percorso è trasformare la visione e le competenze di chi guida le imprese, fornendo strumenti concreti per leggere con lucidità la complessità dei sistemi organizzativi; innovare processi e modelli di business; valorizzare asset tangibili e intangibili dell’azienda; sviluppare una leadership capace di coinvolgere persone e team; rendere sostenibili le strategie in un contesto in continua evoluzione.

Il corso si rivolge a imprenditori, responsabili di area, manager, dirigenti e professionisti che desiderano crescere professionalmente e generare impatto reale nelle proprie organizzazioni.

Il commento di Francesca Di Dio Busa

Francesca Di Dio Busa, vice presidente dell'Unione Industriale Biellese con delega all'Education, afferma: "L’Unione Industriale Biellese ha fortemente voluto questo "master" perché crediamo che il valore delle imprese nasca dall’ingegno, dall’esperienza e dalla capacità degli imprenditori e dei manager di interpretare il proprio tempo e innovare. In un mercato globale in continua trasformazione, questo percorso offre strumenti concreti e conoscenze utili per comprendere il cambiamento e guidarlo con visione, consapevolezza e capacità di azione".

Le parole di Stefano Sanna

Stefano Sanna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib, aggiunge: "Mettere a fattor comune le nostre esperienze imprenditoriali con le attività di formazione e ricerca di Città Studi, crea un contesto dove maturare competenze gestionali direttamente applicabili in azienda.

Per questo il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese si impegna a curare l’organizzazione di seminari, workshop ed eventi di networking che arricchiscano il percorso del master sotto il profilo esperienziale".

Le parole di Ermanno Rondi, presidente Città Studi Biella

"Con questo Corso di perfezionamento, Città Studi conferma la sua missione di hub dell’alta formazione e motore di innovazione per il territorio. Non stiamo offrendo solo un corso di studi, ma un luogo di sintesi dove il rigore scientifico dell'Università di Torino e la cultura del fare delle nostre imprese si fondono. La nascita del nuovo Centro interdipartimentale e il costante dialogo con l’Ateneo torinese confermano il nostro impegno nel fornire agli imprenditori competenze di alto profilo e strumenti d’avanguardia, indispensabili per generare crescita economica e valore sociale nel territorio".

La dichiarazione di Giulia Carluccio, presidente del nuovo Centro interdipartimentale

“Le sinergie messe in campo per questa iniziativa di eccellenza formativa esprimono al meglio l’importanza strategica del dialogo che Università di Torino, con il Centro Culture&Creativity Research& Development, intrattiene in modo sempre più produttivo con Città Studi e con il territorio di Biella: un ecosistema virtuoso che coniuga formazione e ricerca per l’innovazione e lo sviluppo del territorio”.

Come iscriversi

La struttura didattica, articolata in moduli tematici, integra lezioni frontali, assignment da svolgere direttamente in azienda, project work e momenti di confronto collettivo. Ogni partecipante diventa protagonista di un processo di apprendimento attivo, applicabile fin da subito nella propria realtà professionale.

Il Corso di perfezionamento in Business Design e Leadership Imprenditoriale partirà l’8 maggio 2026 presso la Palazzina Universitaria di Città Studi Biella. Le lezioni si terranno il venerdì con cadenza indicativa quindicinale per un totale di 114 ore. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 aprile 2026.

INFO: 015 8551110 | unibiella@cittastudi.org

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