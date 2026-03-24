Biella, manifestazione in piazza Santa Marta dopo le dimissioni di Delmastro FOTO e VIDEO

La notizia delle dimissioni da sottosegretario alla Giustizia di Andrea Delmastro Delle Vedove non ha fermato la manifestazione organizzata questo pomeriggio, martedì 24 marzo, a Biella, in piazza Santa Marta.

L’iniziativa, dal titolo “Delmastro Dimissioni”, è stata promossa da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, con l’obiettivo di chiedere le dimissioni del politico biellese dal ruolo di Sottosegretario.

Nonostante l’annuncio delle dimissioni sia già arrivato nelle ore precedenti, l’appuntamento è stato confermato e si è trasformato in un momento di ritrovo tra i presenti.