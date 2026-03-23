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POLITICA | 23 marzo 2026, 15:30

Referendum Giustizia 2026, seggi chiusi: alle 15 l’affluenza è al 60% a Biella

È iniziato lo scrutinio: nel Biellese il dato più basso si è registrato nel comune di Curino (48,04%) mentre quello più alto a Torrazzo (74,68%).

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Referendum Giustizia 2026, seggi chiusi: alle 15 l’affluenza è al 60% a Biella

Si sono concluse le votazioni in Italia, Piemonte e nel Biellese per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".

Alle 15 di oggi, 23 marzo, sono stati diffusi i dati sull'affluenza nella nostra provincia che, al momento, si attesta sul 60,18 per cento degli aventi diritto. Il dato più basso si è registrato nel comune di Curino (48,04%) mentre quello più alto a Torrazzo (74,68%).

Nella città di Biella, invece, si è recato alle urne il 60,63% della popolazione. A Cossato il 59%, a Valdilana il 56,22%, a Candelo il 60,87%, a Vigliano Biellese il 62,07%, a Gaglianico il 58,88% e a Ponderano il 55,43%.

Su base nazionale l'affluenza sfiora il 59 per cento. A livello regionale supera il 62%: rispetto a Biella, i dati sono superiori nelle province di Torino, Novara, Cuneo e Alessandria.    

Ora, inizia lo scrutinio in tutte le sezioni.

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g. c.

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