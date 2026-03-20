Lega Biella in lutto, il ricordo di Simonetti: “Bossi è stato il più grande politico dell’epoca repubblicana”

Lega Biella si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa del fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi.

“La nostra comunità è profondamente scossa e addolorata, ci stringiamo con affetto e commozione ai suoi familiari – dichiara il segretario provinciale Roberto Simonetti - Bossi venne nel Biellese per molti comizi: in piazza Santa Marta, due volte al cinema Impero, in piazza Curiel, nel piazzale di fronte la Provincia, a Cossato a Villa Ranzoni. Non fece mai mancare la sua presenza, con la sua forza, con il suo carisma trascinava le nostre menti e i nostri cuori. Ha creato una comunità attorno ad un sogno, ha dato la possibilità al popolo di avere una voce ed un riferimento politico nei palazzi, ha saputo convogliare in un messaggio politico i valori dell’identità, della territorialità, da custodire ed amplificare attraverso l’autonomia ed il federalismo. La Lega nacque dal basso, dalla fusione di movimenti autonomistici che si racchiusero nella Lega Nord, partito che da quarant’anni è determinante per le scelte politiche del Paese”.

Per Simonetti Bossi “non è stato cronaca ma Storia. E’ stato il più grande politico dell’epoca repubblicana, incidendo in maniera indelebile le sorti politiche e sociali non solo del Nord ma di tutto il paese ed ha anticipato il futuro: le battaglie a difesa della sovranità locale e nazionale attraverso un'Italia federale ed un’Europa dei Popoli, l’esigenza di maggiori poteri alle Regioni, il porre al centro del dibattito politico l’Uomo con i suoi valori ancestrali contro una globalizzazione economica che ne spezza l’identità. Tutti valori e pensieri politici che ancora oggi permeano il dibattito politico nazionale ed internazionale. Grazie Umberto per averci dato un sogno. Continueremo nel solco che ci hai donato per realizzarlo fino in fondo, con testa e cuore, come ci urlavi nelle orecchie sempre di fare”.