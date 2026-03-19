Bufera politica a Biella, PD, Biella C'è, Movimento 5 Stelle: "Chiediamo una convocazione straordinaria e urgente del consiglio Comunale"

I gruppo consigliari del PD, Biella C'è, Movimento 5 Stelle a Biella chiedono una convocazione straordinaria e urgente del consiglio Comunale in merito alla notizia apparsa a mezzo stampa che vede coinvolti l'assessore del Comune di Biella Cristiano Franceschini, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, la vicepresidente della Regione Elena Chiorino, il consigliere regionale Davide Eugenio Zappalà.



"Le notizie rese pubbliche a mezzo stampa rivelano il coinvolgimento di importanti esponenti della Giunta Comunale della Citta di Biella in affari con esponenti di spicco della mafia della Capitale e la gravità rappresentata da attività di collusione con "Mafia Capitale" si legge nel documento, per questo chiedono la convocazione di una seduta straordinaria e urgente, quindi entro 24 ore dalla ricezione della presente richiesta, del Consiglio Comunale con inserimento all'ordine del giorno Audizione degli assessori Cristiano Franceschini e Amedeo Paraggio in merito al loro coinvolgimento nella vicenda richiamata nella premessa. Per i gruppi consigliari, come scrivono nel documento, la sede della società, ora totalmente di proprietà della diciottenne figlia di Mauro Carroccia, coinciderebbe con la sede dello studio del commercialista nonché assessore del Comune di Biella Amedeo Paraggio.