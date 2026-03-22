Referendum Giustizia 2026, a Biella l’affluenza alle 12 è oltre il 16%

Giornata di votazioni in Italia, Piemonte e nel Biellese per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Alle 12 sono stati diffusi i primi dati sull'affluenza in provincia che, al momento, si attesta sul 16,45 per cento degli aventi diritto.

Il dato più basso si è registrato nel comune di Netro (12,93%) mentre quello più alto a Magnano (28,67%). A Biella, invece, si è recato alle urne il 16,95% della popolazione. A Cossato il 16,73%, a Valdilana il 14,56%. A livello regionale, la provincia di Biella è in linea con gli altri territori, eccezion fatta per Torino che si assesta oltre il 12,50%. Asti si ferma al 15,04%, di poco superiore Alessandria con oltre il 17%.

I seggi saranno aperti nella giornata di oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.