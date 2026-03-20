Pichetto ricorda Umberto Bossi: “Grande protagonista della vita politica italiana”

“Umberto Bossi è stato un grande protagonista della vita politica italiana. Non ha mai rinunciato a esprimere le proprie idee, portandole avanti con determinazione, con lo spirito battagliero che tutti gli hanno sempre riconosciuto. Di lui ricorderemo anche ironia e bontà d'animo. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità della Lega". Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, parlamentare ed esponente di Forza Italia.
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