Referendum Giustizia 2026, cresce l’affluenza a Biella: alle 19 è oltre il 42%

Proseguono le votazioni in Italia, Piemonte e nel Biellese per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".

Alle 19 sono stati diffusi i dati sull'affluenza nella nostra provincia che, al momento, si attesta sul 42,32 per cento degli aventi diritto. Il dato più basso si è registrato nel comune di Donato (28,24%) mentre quello più alto a Magnano (53,85%). A Biella, invece, si è recato alle urne il 43,10% della popolazione. A Cossato il 41,44%, a Valdilana il 40,77%.

In Italia il dato dell'affluenza sfiora il 39 per cento. A livello regionale è al 41,57%: inoltre, la provincia di Biella è al secondo posto con l'affluenza maggiore. Prima c'è solo Novara al 42,85%.

I seggi saranno aperti fino alle 23 di oggi e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.