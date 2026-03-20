Quanto costa alle famiglie garantire ai figli il diritto allo studio? Incontro pubblico a Cossato

A inizio mese, a Villa Berlanghino, a Cossato, si è svolto un incontro pubblico dedicato alla scuola, promosso dal Partito Democratico provinciale insieme al Circolo di Cossato. Al centro del confronto, un tema molto concreto: quanto costa oggi alle famiglie garantire ai propri figli il diritto allo studio.

“I dati emersi sono significativi: una famiglia cossatese arriva a spendere in media circa 2.150 euro all’anno per completare il percorso della scuola dell’obbligo, tra libri di testo, cancelleria, gite scolastiche, scuolabus, mensa e attività didattiche – spiega Enrico Rossetto, Segretario dem di Cossato - Partendo da questa fotografia, la serata è stata anche occasione per discutere alcune buone pratiche già sperimentate in altri istituti per ridurre il peso economico sulle famiglie: acquisti centralizzati dei materiali, il modello della ‘scuola senza zaino’, viaggi di istruzione a chilometro zero e una possibile revisione di alcune tariffe. Dalle famiglie è emersa attenzione e disponibilità al confronto. Proprio per questo è necessario che anche le amministrazioni locali riportino con decisione la scuola al centro delle politiche pubbliche. Perché la scuola non è un costo da contenere, ma un investimento sul futuro della comunità, uno spazio di crescita e di trasmissione di valori fondamentali come inclusione, uguaglianza e partecipazione”.