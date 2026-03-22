Referendum Giustizia 2026, alle 23 l’affluenza sfiora il 48% a Biella

Si è concluso il primo giorno di votazioni in Italia, Piemonte e nel Biellese per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".

Alle 23 sono stati diffusi i dati sull'affluenza nella nostra provincia che, al momento, si attesta sul 47,93 per cento degli aventi diritto. Il dato più basso si è registrato nel comune di Curino (33,42%) mentre quello più alto a Magnano (58,04%). Nella città di Biella, invece, si è recato alle urne il 49,50% della popolazione. A Cossato il 47,07%, a Valdilana il 45,05%.

Su base nazionale l'affluenza arriva al 46 per cento. A livello regionale è al 48,94%: rispetto a Biella, i dati sono superiori nelle province di Torino, Novara, Cuneo e Alessandria.

I seggi saranno aperti anche domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.