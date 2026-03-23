Referendum Giustizia 2026, i dati a Biella: affluenza e risultati nei comuni

In attesa dei dati definitivi provenienti dal voto estero, si è quasi concluso lo spoglio a livello nazionale: il No si aggiudica la vittoria con 14.459.924 di voti a favore (53,74%), il Sì ne ottiene 12.447.219 (46,26%). In regione Piemonte, invece, il No raccoglie 1.099.038 di voti (53,50%), il Sì 955.168 (46,50%). Infine, a Biella, è in vantaggio il fronte del Sì con 44.653 voti (54,07%) a fronte dei 37.932 del No (45,93%).
Questi i dati comune per comune nel Biellese tra affluenza e risultati alle urne.
Provincia di Biella
Affluenza: 60,20%
Risultato: Sì (54,07%) No (45,93%)
Ailoche
A: 57,83%
R: Sì (68,53%) No (31,47%)
Andorno Micca
A: 57,23%
R: Sì (53,16%) No (46,84%)
Benna
A: 61,95%
R: Sì (61,06%) No (38,94%)
Biella
A: 60,66%
R: Sì (51,41%) No (48,59%)
Bioglio
A: 59,55%
R: Sì (38%) No (62%)
Borriana
A: 60,11%
R: Sì (57,31%) No (42,69%)
Brusnengo
A: 57,37 %
R: Sì (63,97%) No (36,03%)
Callabiana
A: 74,36 %
R: Sì (47,67%) No (52,33%)
Camandona
A: 65,26%
R: Sì (64,86%) No (35,14%)
Camburzano
A: 60,98%
R: Sì (50,53 %) No (49,47%)
Campiglia Cervo:
A: 56,93%
R: Sì (47,83%) No (52,17%)
Candelo
A: 60,87%
R: Sì (53,89%) No (46,51%)
Caprile
A: 59,04%
R: Sì (57,14%) No (42,86%)
Casapinta
A: 61,59%
R: Sì (52,58%) No (47,42%)
Castelletto Cervo
A: 52,72%
R: Sì (63,61%) No (36,39%)
Cavaglià
A: 58,20%
R: Sì (58,33%) No (41,67%)
Cerrione
A: 60,67%
R: Sì (58,68%) No (41,32%)
Coggiola
A: 58,25%
R: Sì (47,59%) No (52,41%)
Cossato
A: 59,04%
R: Sì (53,84%) No (46,16%)
Crevacuore
A: 59,19%
R: Sì (61,75%) No (38,25%)
Curino
A: 48,04%
R: Sì (61,88%) No (38,12%)
Donato
A: 49,92%
R: Sì (59,80%) No (40,20%)
Dorzano
A: 61,34%
R: Sì (54,72%) No (45,28%)
Gaglianico
A: 58,88%
R: Sì (55,25%) No (44,75%)
Gifflenga
A: 72,94%
R: Sì (83,61%) No (16,39%)
Graglia
A: 54,16%
R: Sì (61,92%) No (38,08%)
Lessona
A: 62,26%
R: Sì (61,92%) No (38,08%)
Magnano
A: 73,08%
R: Sì (42,79%) No (57,21%)
Massazza
A: 63,01%
R: Sì (64,08%) No (35,92%)
Masserano
A: 57,95%
R: Sì (59,16%) No (40,84%)
Mezzana Mortigliengo
A: 59,27%
R: Sì (51,48%) No (48,52%)
Miagliano
A: 59,67%
R: Sì (56,75%) No (43,25%)
Mongrando
A: 58,74%
R: Sì (53,87%) No (46,13%)
Mottalciata
A: 63,50%
R: Sì (62,26%) No (37,74%)
Muzzano
A: 66,59%
R: Sì (57,79%) No (42,21%)
Netro
A: 52,62 %
R Sì (57,21%) No (42,79%)
Occhieppo Inferiore
A: 61,35%
R: Sì (51,90%) No (48,10%)
Occhieppo Superiore
A: 66,47%
R: Sì (53,04%) No (46,96%)
Pettinengo
A: 60,80%
R: Sì (48,42%) No (51,58%)
Piatto
A: 67,95%
R: Sì (57,09%) No (42,91%)
Piedicavallo
A: 58,33%
R: Sì (48,89%) No (51,11%)
Pollone
A: 64,58%
R: Sì (57,95%) No (42,05%)
Ponderano
A: 55,43%
R: Sì (56,32%) No (43,68%)
Portula
A: 62,75%
R: Sì (50,85%) No (49,15%)
Pralungo
A: 58,33%
R: Sì (56,87%) No (43,13%)
Pray
A: 57,48%
R: Sì (51,66%) No (48,34%)
Quaregna Cerreto
A: 60,68%
R: Sì (57,78%) No (42,22%)
Ronco Biellese
A: 67,19%
R: Sì (50,39%) No (49,61%)
Roppolo
A: 63,27%
R: Sì (51,43%) No (48,57%)
Rosazza
A: 69,05%
R: Sì (55,17%) No (44,83%)
Sagliano Micca
A: 57,78%
R: Sì (51,48%) No (48,52%)
Sala Biellese
A: 59,35%
R: Sì (47,64%) No (52,36%)
Salussola
A: 56,76%
R: Sì (62,90%) No (37,10%)
Sandigliano
A: 62,33%
R: Sì (56,88%) No (43,12%)
Sordevolo
A: 64,90%
R: Sì (53,24%) No (46,76%)
Sostegno
A: 71,20%
R: Sì (53,20%) No (46,80%)
Strona
A: 56,77%
R: Sì (52,90%) No (47,10%)
Tavigliano
A: 63,20%
R: Sì (52,24%) No (47,76%)
Ternengo
A: 68,78%
R: Sì (47,68%) No (52,32%)
Tollegno
A: 60,70%
R: Sì (52,77%) No (47,23%)
Torrazzo
A: 74,68%
R: Sì (49,15%) No (50,85%)
Valdengo
A: 66,29%
R: Sì (55,97%) No (44,03%)
Valdilana
A: 56,22 %
R: Sì (54,56%) No (45,44%)
Vallanzengo
A: 68,60%
R: Sì (50,86%) No (49,14%)
Valle San Nicolao
A: 57,46%
R: Sì (50,62%) No (49,38%)
Veglio
A: 52,76%
R: Sì (47,93%) No (52,07%)
Verrone
A: 67,63%
R: Sì (57,63%) No (42,375)
Vigliano Biellese
A: 62,07%
R: Sì (54,21%) No (45,79%)
Villa del Bosco
A: 62,72%
R: Sì (63,43%) No (36,57%)
Villanova Biellese
A: 52,05%
R: Sì (56%) No (44%)
Viverone
A: 64,65%
R: Sì (54,44%) No (45,56%)
Zimone
A: 63,02%
R: Sì (56,77%) No (43,23%)
Zubiena
A: 59,59%
R: Sì (58,79%) No (41,21%)
Zumaglia
A: 64,58%
R: Sì (56,98%) No (43,02%)
Dati: Ministero dell'Interno