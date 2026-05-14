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CRONACA | 14 maggio 2026, 12:24

74 enne della Valle Elvo alla guida con il tasso alcolemico oltre il doppio del limite, via la patente

74 enne della Valle Elvo alla guida con il tasso alcolemico oltre il doppio del limite, via la patente

74 enne della Valle Elvo alla guida con il tasso alcolemico oltre il doppio del limite, via la patente

Intervento delle forze dell’ordine in seguito a un incidente stradale autonomo, fortunatamente senza feriti, avvenuto nelle scorse ore.

Sul posto è stato trovato un uomo del 1952 residente in Valle Elvo, vicino alla propria autovettura. Sottoposto agli accertamenti alcolemici, è risultato avere un tasso pari a 1,27 grammi per litro, superiore ai limiti previsti dalla legge.

Per l’uomo è scattato il ritiro della patente di guida.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare se fosse effettivamente lui alla guida del mezzo al momento dell’incidente.

s.zo.

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