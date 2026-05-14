74 enne della Valle Elvo alla guida con il tasso alcolemico oltre il doppio del limite, via la patente

Intervento delle forze dell’ordine in seguito a un incidente stradale autonomo, fortunatamente senza feriti, avvenuto nelle scorse ore.

Sul posto è stato trovato un uomo del 1952 residente in Valle Elvo, vicino alla propria autovettura. Sottoposto agli accertamenti alcolemici, è risultato avere un tasso pari a 1,27 grammi per litro, superiore ai limiti previsti dalla legge.

Per l’uomo è scattato il ritiro della patente di guida.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare se fosse effettivamente lui alla guida del mezzo al momento dell’incidente.