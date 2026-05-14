Cossato: Apre la portiera e colpisce un ciclista, 63enne in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 13 maggio a Cossato, in via Amendola. Erano circa le 18 quando un ciclista è caduto a terra dopo aver urtato la portiera di un’auto aperta improvvisamente mentre il veicolo si trovava fermo in coda.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Masserano per gli accertamenti del caso. Secondo quanto ricostruito dai militari, il conducente di una Opel Astra, un uomo del 1986 residente a Cossato, si trovava fermo nei pressi del passaggio a livello chiuso. A causa del caldo avrebbe deciso di aprire la portiera dell’auto, senza accorgersi dell’arrivo del ciclista, un uomo del 1963 residente a Lessona, che non è riuscito a evitare l’impatto contro la portiera, finendo rovinosamente a terra.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice verde. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Terminati gli accertamenti, le parti si sono scambiate i dati assicurativi per le pratiche del caso. Negativo inoltre l’accertamento con precursore effettuato sul conducente dell’auto.