CRI Cossato, volontari a lezione di emergenza: pronti per l’ambulanza medicalizzata FOTO

Mattinata di formazione per alcuni volontari del Comitato CRI di Cossato, attualmente impegnati nel servizio 118 di base. I partecipanti hanno seguito il corso P.O.S. 9, Protocollo Operativo Sanitario pensato per rafforzare la collaborazione con il personale sanitario medico e infermieristico sui mezzi di soccorso avanzato.

Il percorso ha permesso ai volontari di approfondire l’utilizzo di presidi e strumenti sanitari, competenze che consentiranno loro di prestare servizio anche sull’ambulanza medicalizzata.

A guidare la formazione sono stati gli infermieri del 118, che hanno svolto il ruolo di docenti alternando dimostrazioni pratiche e lezioni frontali.

Al termine della mattinata, riconoscimento per il lavoro svolto dai professionisti coinvolti nell’attività formativa e apprezzamento per i volontari che hanno preso parte al corso con dedizione e impegno.