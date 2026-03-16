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Valle Elvo | 16 marzo 2026, 07:40

Disostruzione delle vie respiratorie nei bambini e negli adulti, se ne parla a Mongrando

Disostruzione delle vie respiratorie nei bambini e negli adulti, se ne parla a Mongrando (foto di repertorio)

Disostruzione delle vie respiratorie nei bambini e negli adulti, se ne parla a Mongrando (foto di repertorio)

Il comune di Mongrando, in collaborazione con l’Associazione Salute e Sicurezza, organizza una serata dedicata a un tema molto importante per la sicurezza di tutti: la disostruzione delle vie respiratorie nei bambini e negli adulti.

Come riportato dall'amministrazione comunale sui propri canali social, durante l’incontro verranno illustrate le manovre salvavita utili in caso di ostruzione delle vie respiratorie, con consigli pratici e informazioni utili per genitori, nonni, educatori e cittadini. “Un’occasione importante per imparare gesti semplici che possono salvare una vita – sottolinea il Comune - L'ingresso è libero e gratuito”. 

L'appuntamento è per le 20.30 di mercoledì 18 marzo nel salone della Biblioteca, in via Roma 40. 


 

g. c.

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