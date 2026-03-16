 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 16 marzo 2026, 06:50

68 anni di Anffas, anche a Biella una maratona online e Open Day per l’inclusione sociale

Il traguardo coinciderà con la XIX Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sulle Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo.

anffas biella

In foto, la presidente di Anffas Biella Alexandra Tiboldo Mura

Il prossimo 28 marzo, in coincidenza con il 68° anno dalla fondazione di Anffas, si celebra la XIX Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sulle Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. 

“Un'iniziativa volta appunto a sensibilizzare ed informare sui temi concernenti le disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo, attraverso un approccio comunicativo positivo e non pietistico, strettamente aderente a quanto sancito dai paradigmi dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità – sottolinea Alexandra Tiboldo Mura, presidente di Anffas Biella -  Nonostante le tante 'conquiste', ancora oggi i diritti delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari continuano ad essere, in gran parte, negati: la Giornata vuole quindi essere strumento concreto ai fini della promozione di una nuova cultura della disabilità, andando a sradicare stigma, pregiudizi e discriminazioni che purtroppo ancora oggi permangono nella nostra società. Per questo Anffas, sin dalla sua fondazione, è costantemente impegnata nel promuovere dignità, diritti e qualità di vita delle persone con disabilità, contribuendo a valorizzarne il potenziale umano, e dando adeguato sostegno per poter esprimere al meglio le potenzialità ed avere la migliore qualità di vita possibile”. 

In tale ottica, nell’ambito delle celebrazioni del 68mo di Anffas e della Giornata Nazionale, il 27 marzo si svolgerà una maratona nazionale online che avrà come focus i “Talenti” delle persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e del neurosviluppo. “Ogni persona, infatti, possiede talenti unici e questo vale anche per le persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo che hanno capacità e abilità spesso sottovalutate o non considerate a causa di pregiudizi e stereotipi e che rappresentano una risorsa preziosa per la comunità tutta – riporta Tiboldo Mura - Le persone con disabilità, collegate da tutte le sedi Anffas operanti sul territorio e sostenute dai propri facilitatori e familiari, avranno la possibilità di intervenire, attraverso videointerviste e testimonianze, e far conoscere il proprio 'Talento' senza una visione meramente assistenziale o protezionistica e contrastando in questo modo stigma e pregiudizi.  Obiettivo primario è far capire che è fondamentale creare le condizioni, attraverso adeguati ed opportuni sostegni, di poter esprimere tali talenti al meglio, ognuno come sa, vuole e riesce a fare.  Con questo evento si vuole portare all’attenzione della comunità il ruolo fondamentale che svolgono le Reti come Anffas nel riuscire, appunto, a dare giusti sostegni e supporti per far emergere e valorizzare tutti i 'talenti' che le persone con disabilità possiedono, anche se si tratta di un singolo talento, non facile da esprimere e da dimostrare”. 

Altro appuntamento importante e “storico” legato alla Giornata sarà l'Open Day “Porte aperte all’inclusione sociale”: anche quest’anno, infatti, tutti gli enti della grande famiglia Anffas organizzeranno tre giornate (27-28-29 marzo) con molteplici attività come, ad esempio, visite ai centri Anffas, progettualità a carattere inclusivo, stand informativi, convegni o incontri, etc. “Il tutto con il protagonismo attivo degli autorappresentanti, delle famiglie nostre associate e degli operatori, volontari e facilitatori per dimostrare cosa vuol dire essere Anffas – conclude Tiboldo Mura – Oltre a quale impegno viene posto da tutti coloro che a vario titolo operano in Anffas e per Anffas, comprese le stesse persone con disabilità intellettive sempre più protagoniste attive della vita associativa ed in prima linea per contrastare tutti quei preconcetti che non devono più esistere”.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore