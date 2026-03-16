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Valli Mosso e Sessera | 16 marzo 2026, 17:00

Benessere donna, dalla giovinezza alla menopausa: a Valdilana nutrito interesse e partecipazione

Benessere donna, dalla giovinezza alla menopausa: a Valdilana nutrito interesse e partecipazione (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Benessere donna, dalla giovinezza alla menopausa: a Valdilana nutrito interesse e partecipazione (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Nei giorni scorsi, in Sala Biagi, si è svolto l’incontro informativo “Benessere donna: dalla giovinezza alla menopausa”, organizzato nell’ambito del progetto “Anno della Salute” promosso dal comune di Valdilana in collaborazione con l'ASL Biella.

La serata, realizzata con il supporto di Auser Vallestrona, è stata condotta dal Dottor Messina, ginecologo della S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Biella, e dalla Dott.ssa Meconcelli, coordinatrice ostetrica della S.C. Ostetricia e Ginecologia e dei Consultori ASL di Biella.

I professionisti hanno illustrato i servizi dedicati alla salute della donna offerti dall’ASL, strutturati per accompagnare e supportare le cittadine in tutte le fasi della vita, offrendo assistenza clinica e ascolto rispetto ai dubbi sulle tematiche ginecologiche e ostetriche.

Con questo appuntamento il progetto “Anno della Salute” si avvia verso la conclusione: resta infatti un ultimo incontro dedicato alla prevenzione e al benessere della comunità. 

Redazione g. c.

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