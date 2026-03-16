Studenti biellesi alle Olimpiadi di Primo Soccorso: emergenza, prevenzione e inclusione FOTO

Domenica 15 marzo gli studenti delle classi quarte dell’IIS Gae Aulenti e dell’ITIS Q. Sella di Biella hanno partecipato alla quarta edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso.

L’iniziativa ha coinvolto 14 squadre di scuole superiori provenienti da tutto il Piemonte, che si sono confrontate tra prove e simulazioni al Centro Polifunzionale di Settimo Torinese, in una giornata caratterizzata da grande partecipazione ed entusiasmo.

Prima di affrontare questa esperienza, i ragazzi non avevano mai seguito un corso di primo soccorso e nelle settimane precedenti sono stati formati dagli operatori, scegliendo poi di mettersi in gioco con impegno, curiosità e spirito di squadra. Le attività non hanno riguardato soltanto il primo soccorso, ma anche temi come la prevenzione, gli stili di vita sani e consapevoli, l’inclusione sociale, il consenso e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

"Avere fiducia in noi stessi" è l'insegnamento che gli studenti portano a casa.