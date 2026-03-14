A Tina Vercellino dell'Accademia Perosi, con Alessandro Zilioli, il 2° premio all'Internazionale Rospigliosi FOTO

Ci sono coincidenze che non sono coincidenze. Che assomigliano, piuttosto, a una logica sottile e paziente che la storia sa costruire quando trova gli elementi giusti al momento giusto.

I Corsi Universitari dell'Accademia Perosi di Biella sono nati da poco (così come il duo Vercellino-Zilioli). Sono, nel panorama della formazione musicale superiore italiana, una realtà giovane eppure hanno già trovato il modo di farsi notare. E lo hanno fatto, con una certa poesia, attraverso una ragazza di Biella.

Tina Vercellino è nata in questa città nel 1999. A otto anni imbraccia per la prima volta un violino tra le mura dell'Istituto Musicale Lorenzo Perosi. A quindici anni, un primo passaggio decisivo: l'ammissione al corso triennale pre-accademico per giovani talenti dell'Accademia Lorenzo Perosi, tenuto dal M° Roberto Ranfaldi, primo violino di spalla dell'Orchestra Nazionale Sinfonica della RAI di Torino. È in quelle aule, in quella disciplina silenziosa e quotidiana che il talento comincia a prendere forma compiuta. Le stesse aule in cui Tina torna oggi, da studentessa universitaria. Come se Biella, e l'Accademia Perosi, fossero sempre stati il suo punto di partenza e il suo punto di arrivo insieme.

Gli anni nel mezzo parlano da soli, con la voce inequivocabile dei premi e dei riconoscimenti: primo premio assoluto al Concorso Nazionale André Camprà di Biella, primo premio all'11° Concorso Internazionale Musica Insieme di Venezia, primo premio al 15° Concorso Nazionale di Interpretazione Musicale di Verbania, primo premio al 2° Concorso Internazionale "Città di Alessandria", e infine — quasi un sigillo — il primo premio assoluto alla XXXVI edizione del Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa. Un palmarès che non lascia spazio a dubbi.

Nel 2021, la laurea con lode e massimo dei voti presso il Conservatorio Guido Cantelli di Novara, sotto la guida del M° Ivan Rabaglia, anch'egli docente dell'Accademia Perosi. Come se il cerchio, con discreta eleganza, avesse scelto di chiudersi all'interno della stessa famiglia musicale.

Al suo fianco, in questo nuovo capitolo, Alessandro Zilioli: pianista bresciano, classe 1996, Maestro Collaboratore al Teatro Grande di Brescia e al Teatro Donizetti di Bergamo. Un musicista già immerso nella realtà viva e impegnativa dei grandi teatri lirici, dove la musica non è esercizio ma responsabilità quotidiana.

Insieme, Vercellino e Zilioli — iscritti alla Laurea Magistrale in Musicologia e Arti Performative LM-45, indirizzo Musica da Camera, nella classe del M° Alessandro Copia violoncellista del Trio Kanon — hanno conquistato il 2° Premio al Trentesimo Concorso Internazionale di Musica da Camera "Giulio Rospigliosi", svoltosi due giorni fa presso il Teatro Comunale e Villa Rospigliosi di Lamporecchio (Pistoia, Toscana).

È il primo riconoscimento ottenuto in sede concorsuale dagli studenti dei Corsi Universitari dell'Accademia Perosi. Un primato che ha il sapore particolare di un inizio, di una promessa mantenuta. E che porta, non per caso, il nome di una musicista cresciuta qui, a Biella, in questa stessa Accademia.

«Questo risultato non ci sorprende, ma ci rende orgogliosi. C’è qualcosa di profondamente significativo, in tutto questo.Tina è cresciuta qui, in queste stesse aule, con questi stessi maestri. Vedere una musicista biellese, formatasi interamente all'interno della nostra Accademia, prima vincere il posto di violinista all’Orchestra Nazionale della Rai, poi conquistare un podio internazionale proprio nell'anno in cui i nostri Corsi Universitari muovono i primi passi, è qualcosa che va al di là del semplice riconoscimento concorsuale.» Dice Stefano Giacomelli, Direttore Artistico dell'Accademia Perosi di Biella.

Una storia che non ha cercato altrove ciò che aveva già intorno. E che forse, proprio per questo, ha saputo andare lontano. Il primo risultato universitario dell'Accademia Perosi porta il volto e il nome di Biella. Non è poco. Non è affatto poco.

Congratulazioni a Tina Vercellino e Alessandro Zilioli, e un sentito ringraziamento al M° Alessandro Copia e ai componenti del Trio Kanon per la dedizione e la passione con cui accompagnano i propri studenti verso traguardi sempre più significativi.