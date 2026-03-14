Biella, cinema e territorio: premiato il corto “Il Rifugio” FOTO

Si è conclusa con la pubblicazione online dei cortometraggi l’edizione numero cinque del progetto “Contiamo su di noi – Move”, promosso da Storie di Piazza aps. I film sono stati realizzati con i ragazzi tra l’estate e l’autunno del 2025 al Rifugio Rivetti, a Città Studi e a Cascina Oremo a Biella.

Il cortometraggio “Il Rifugio” ha ottenuto una menzione d’onore alla XV Rassegna Cinema Montagna di Piedicavallo e sarà inoltre in concorso al Valsusa Film Fest, con proiezione al Cinema comunale di Condove (TO) prevista per venerdì 10 aprile 2026. Il premio è stato ritirato da due giovani protagoniste della sezione cinema.

Nel 2025 sono stati prodotti tre cortometraggi: “Il Rifugio”, girato al Rifugio Rivetti nelle Alpi Biellesi in occasione del 90° anniversario della costruzione; “A Day in the Campus”, realizzato a Città Studi con studenti di otto diverse nazionalità del master “Cultural Heritage and Creativity” dell’Università di Torino; e “Lui e Lei”, girato a Cascina Oremo e in altri luoghi della città con i partecipanti ai laboratori video organizzati con il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere.

L’edizione 2025 ha coinvolto oltre 50 ragazzi in diversi laboratori di filmmaking, recitazione e scrittura cinematografica. Nelle cinque edizioni del progetto sono stati realizzati 16 cortometraggi e 8 video-pillole, coinvolgendo complessivamente 250 giovani tra i 10 e i 25 anni, con oltre 80mila visualizzazioni online.

Il progetto, ideato da Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini, è stato realizzato con il sostegno di numerose realtà e associazioni del territorio.