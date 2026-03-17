Furto a Cavaglià, mentre fa la spesa gli rubano il monopattino elettrico

Furto nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo, a Cavaglià, dove un uomo ha denunciato il furto del proprio monopattino elettrico.

L’episodio si è verificato all’esterno di un supermercato. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo, dopo aver lasciato il mezzo nel parcheggio, si sia recato all'interno per fare degli acquisti. Una volta terminata la spesa, però, il monopattino era sparito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cavaglià, che hanno svolto un primo sopralluogo e avviato le ricerche nella zona, senza però ottenere riscontri. Proseguiranno ulteriori accertamenti in merito, anche attraverso i controlli tramite videocamere di sorveglianza.