Truffe, come riconoscerle e prevenirle? A Torrazzo folta partecipazione all'incontro dei Carabinieri FOTO

Quali sono le principali tecniche di raggiro? Quali i metodi più diffusi? Come riconoscere una truffa e prevenirla nei modi corretti? E, infine, quali comportamenti adottare? Di questo, e molto altro, si è parlato la scorsa settimana nel comune di Torrazzo alla presenza di un gran numero di cittadini.

Ad affrontare l’argomento i militari dell’Arma che hanno dedicato un’intera mattinata in Municipio alla trattazione di queste tematiche. Diverse, infatti, anche le domande poste nel corso dell’incontro. Presente anche l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Luigi Graziano, visibilmente soddisfatto della folta partecipazione.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai Marescialli Martina Mangano e Gualtiero Garbolino per la preziosa giornata dedicata alla prevenzione delle truffe. La loro disponibilità, la chiarezza delle spiegazioni e l’impegno nel tutelare i cittadini rappresentano un valore fondamentale per l’intera comunità. Con i loro interventi e chiarimenti non solo hanno fornito strumenti concreti per riconoscere e affrontare situazioni a rischio ma hanno anche trasmesso un forte senso di sicurezza e vicinanza. Un ringraziamento a tutti i Carabinieri per il lavoro che svolgono ogni giorno con professionalità e dedizione”.