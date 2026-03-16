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EVENTI | 16 marzo 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 13 al 15 marzo 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

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Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 13 al 15 marzo 2026

Attualità

Biella celebra la Giornata mondiale del rene: Pichetto alla consegna di una borsa di studio a Roberto Matta 

Costume e società

Due biellesi a The Voice Generation, Barbara Capizzi e Giulia Zucconelli conquistano Arisa e il pubblico di Rai 1

Cronaca

Biella, follia e fiamme in carcere: un agente in codice rosso all'ospedale

Sandigliano, auto prende fuoco mentre è in marcia 

Maltempo nel Biellese, a Strona in frazione Calvino senso unico alternato

Raffica di incidenti stradali nel Biellese, auto si ribalta: ferite persone a bordo 

Maltempo, a Strona alberi sulla linea: alcune frazioni senza corrente per alcune ore

Maltempo, tanta neve sulla strada: chiuse le vie di accesso per Bielmonte

Biella, nuovo furto in casa: neanche il maltempo ferma i ladri 

Maltempo, oltre 35 interventi dal pomeriggio di ieri: Cossatese e Biellese orientale le zone più colpite

Bielmonte, detriti e slavine sulle strade di accesso. Le raccomandazioni della Prefettura: “Non salite”

Eventi

Artisti biellesi per Emergenza Freddo, la solidarietà è protagonista a Palazzo Gromo Losa FOTO

Politica

Biella: Referendum giustizia, il dibattito di UCID

Sport

Trofeo Falpi: Campionato Regionale Children GS Ragazzi, sul podio Maggiani e Bertazzini

Gol ed emozioni a Vigliano: “Prafil Lads” e “Su Nuraghe Calcio Biella”: gara combattuta e giocata con grande correttezza 

TeamVolley battuto dalla nuova capolista 

Bocce, in Serie A Gaglianico strappa un pari con la capolista Ivrea

Lotta ad armi pari ma la Scuola Pallavolo Biellese cede alla capolista

Calcio, tanti rinvii per maltempo: successi per Gaglianico e Valle Cervo, pari per Cossato 

Biella Rugby, niente impresa: vince Valorugby Emilia 

Biella si conferma città dello sport, grande pubblico per i Top Events 2026 di ginnastica artistica 

Redazione

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