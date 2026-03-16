Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 13 al 15 marzo 2026

Attualità
Biella celebra la Giornata mondiale del rene: Pichetto alla consegna di una borsa di studio a Roberto Matta
Costume e società
Due biellesi a The Voice Generation, Barbara Capizzi e Giulia Zucconelli conquistano Arisa e il pubblico di Rai 1
Cronaca
Biella, follia e fiamme in carcere: un agente in codice rosso all'ospedale
Sandigliano, auto prende fuoco mentre è in marcia
Maltempo nel Biellese, a Strona in frazione Calvino senso unico alternato
Raffica di incidenti stradali nel Biellese, auto si ribalta: ferite persone a bordo
Maltempo, a Strona alberi sulla linea: alcune frazioni senza corrente per alcune ore
Maltempo, tanta neve sulla strada: chiuse le vie di accesso per Bielmonte
Biella, nuovo furto in casa: neanche il maltempo ferma i ladri
Maltempo, oltre 35 interventi dal pomeriggio di ieri: Cossatese e Biellese orientale le zone più colpite
Bielmonte, detriti e slavine sulle strade di accesso. Le raccomandazioni della Prefettura: “Non salite”
Eventi
Artisti biellesi per Emergenza Freddo, la solidarietà è protagonista a Palazzo Gromo Losa FOTO
Politica
Biella: Referendum giustizia, il dibattito di UCID
Sport
Trofeo Falpi: Campionato Regionale Children GS Ragazzi, sul podio Maggiani e Bertazzini
Gol ed emozioni a Vigliano: “Prafil Lads” e “Su Nuraghe Calcio Biella”: gara combattuta e giocata con grande correttezza
TeamVolley battuto dalla nuova capolista
Bocce, in Serie A Gaglianico strappa un pari con la capolista Ivrea
Lotta ad armi pari ma la Scuola Pallavolo Biellese cede alla capolista
Calcio, tanti rinvii per maltempo: successi per Gaglianico e Valle Cervo, pari per Cossato
Biella Rugby, niente impresa: vince Valorugby Emilia
Biella si conferma città dello sport, grande pubblico per i Top Events 2026 di ginnastica artistica