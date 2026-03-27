Biella Rugby al centro del percorso dell’Under 18, settimana prossima tornano gli Azzurrini

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato le convocazioni e il programma del raduno della Nazionale Under 18, in preparazione al Six Nations Festival 2025, in programma tra Biella e Vichy (Francia), dal 29 marzo al 12 aprile. Gli Azzurrini si ritroveranno domenica 29 marzo a Torino, per poi raggiungere Biella, dove svolgeranno una prima fase di preparazione. Nella giornata di mercoledì la squadra si trasferirà in Francia, presso il centro sportivo di Vichy, sede del torneo.

Il Director of Rugby Brc Nicola Mazzucato dichiara: “Siamo felici che la Federazione continui a scegliere il nostro club per rifinire la preparazione in vista degli impegni in Francia. È una dimostrazione di rinnovata fiducia nei nostri confronti e un segnale che, presso le nostre strutture, atleti e staff si trovino a proprio agio. Il programma della permanenza a Biella è chiaro e ben definito: due allenamenti, tra campo e palestra, nella giornata di lunedì, e altrettanti martedì. Da segnalare, la seduta prevista martedì mattina alle 11 sul campo in erba, durante la quale i ragazzi saranno opposti ai giocatori del nostro primo XV. Poco altro da aggiungere se non che Biella è pronta per l’accoglienza”.