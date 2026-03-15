Maltempo e forti nevicate anche nella vicina Valsesia: in campo i Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Maltempo in Valsesia e nella zona collinare: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Dalla giornata di ieri, 14 marzo, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate sul territorio tra la zona collinare e l’alta Valsesia a causa delle abbondanti precipitazioni piovose e nevose ancora in corso.

In azione i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, insieme al personale del Comando provinciale di Vercelli e ai volontari del distaccamento di Cravagliana. Gli interventi si stanno concentrando principalmente tra l’area di Roasio e Gattinara fino all’alta Valsesia.

Le operazioni riguardano soprattutto il taglio e la rimozione di alberi pericolanti caduti sulle sedi stradali. A Gattinara è stato inoltre necessario intervenire per liberare un’abitazione dopo la caduta di un albero.

Non si registrano feriti.