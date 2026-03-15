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CRONACA | 15 marzo 2026, 11:00

Maltempo, a Strona alberi sulla linea: alcune frazioni senza corrente per alcune ore

A fare il punto della situazione il sindaco Cappio: “La linea è tornata poco prima della mezzanotte, non appena il tempo migliorerà avranno inizio le operazioni di ripristino”.

Maltempo, a Strona alberi sulla linea: alcune frazioni senza corrente per alcune ore (foto di repertorio)

Maltempo, a Strona alberi sulla linea: alcune frazioni senza corrente per alcune ore (foto di repertorio)

Disagi e problemi alla linea elettrica nel comune di Strona a causa dell'ondata di maltempo che, nelle scorse ore, si è abbattuta in tutta la provincia di Biella. Dalle informazioni raccolte, uno smottamento e la caduta di alberi hanno danneggiato nella serata di ieri, 14 marzo, alcuni pali della luce presenti sul territorio. 

“Alcune frazioni sono rimaste senza energia elettrica – dichiara il sindaco Davide Cappio – Enel è giunta sul posto per mettere un generatore e poco prima della mezzanotte la corrente è tornata. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno avranno inizio le operazioni di sistemazione, ripristino e messa in sicurezza”. 

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g. c.

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