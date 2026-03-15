Maltempo, a Strona alberi sulla linea: alcune frazioni senza corrente per alcune ore

Disagi e problemi alla linea elettrica nel comune di Strona a causa dell'ondata di maltempo che, nelle scorse ore, si è abbattuta in tutta la provincia di Biella. Dalle informazioni raccolte, uno smottamento e la caduta di alberi hanno danneggiato nella serata di ieri, 14 marzo, alcuni pali della luce presenti sul territorio.

“Alcune frazioni sono rimaste senza energia elettrica – dichiara il sindaco Davide Cappio – Enel è giunta sul posto per mettere un generatore e poco prima della mezzanotte la corrente è tornata. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno avranno inizio le operazioni di sistemazione, ripristino e messa in sicurezza”.