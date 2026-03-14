Assegno sociale, dall’INPS un video personalizzato per conoscere la data del primo pagamento

Novità per i cittadini che presentano domanda di assegno sociale. A partire da marzo 2026, l’INPS ha introdotto un servizio che consente ai nuovi beneficiari di conoscere la data del primo pagamento attraverso un video personalizzato disponibile online.

Il servizio è rivolto a coloro che hanno presentato domanda e che hanno aggiornato i propri contatti di cellulare ed e-mail, autorizzando l’Istituto all’utilizzo per le comunicazioni. Ogni anno i nuovi beneficiari della prestazione sono circa 30.000.

Secondo quanto comunicato dall’INPS, oltre 2.500 cittadini in attesa di esito hanno già potuto accedere al proprio video personalizzato a partire da venerdì 6 marzo, entrando nell’area MyINPS tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS. Tra questi, più di 1.240 utenti hanno ricevuto una notifica tramite sms o e-mail.

Il video, disponibile per sei mesi nell’area riservata del portale INPS, permette anche di accedere ai principali servizi online collegati alla prestazione, tra cui cedolino dei pagamenti, dichiarazione reddituale RED e domanda di ricostituzione.