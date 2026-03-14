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ECONOMIA | 14 marzo 2026, 07:30

Assegno sociale, dall’INPS un video personalizzato per conoscere la data del primo pagamento

Assegno sociale, dall’INPS un video personalizzato per conoscere la data del primo pagamento

Assegno sociale, dall’INPS un video personalizzato per conoscere la data del primo pagamento

Novità per i cittadini che presentano domanda di assegno sociale. A partire da marzo 2026, l’INPS ha introdotto un servizio che consente ai nuovi beneficiari di conoscere la data del primo pagamento attraverso un video personalizzato disponibile online.

Il servizio è rivolto a coloro che hanno presentato domanda e che hanno aggiornato i propri contatti di cellulare ed e-mail, autorizzando l’Istituto all’utilizzo per le comunicazioni. Ogni anno i nuovi beneficiari della prestazione sono circa 30.000.

Secondo quanto comunicato dall’INPS, oltre 2.500 cittadini in attesa di esito hanno già potuto accedere al proprio video personalizzato a partire da venerdì 6 marzo, entrando nell’area MyINPS tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS. Tra questi, più di 1.240 utenti hanno ricevuto una notifica tramite sms o e-mail.

Il video, disponibile per sei mesi nell’area riservata del portale INPS, permette anche di accedere ai principali servizi online collegati alla prestazione, tra cui cedolino dei pagamenti, dichiarazione reddituale RED e domanda di ricostituzione.

G. Ch.

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